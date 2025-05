Salsero es denunciado por su expareja tras fuerte agresión física: "Tuve contusiones en la cabeza"

En el programa de Magaly Medina, una joven de 31 años pidió apoyo de la popular conductora de TV para exponer su caso y denunciar públicamente a un salsero. La agraviada relató la fuerte agresión física que sufrió a manos de este artista hace menos de un mes.

Joven denuncia a salsero, ex vocalista de Mayimbe

El pasado 20 de abril, la joven Pamela Guarniz denuncia que fue agredida físicamente y psicológicamente por el salsero Marcelo Villar Cano, ex vocalista de Mayimbe. Además, revela que anterior a la fecha ya habría sido víctima de estas agresiones, pero nunca llegó a denunciar por un acuerdo mutuo.

"Mantuve una relación de aproximadamente un año y medio, en la cual sufrí muchas agresiones desde el año pasado en el mes de julio. Los abusos eran más graves cuando ejercía presión, me ha ahorcado muchas veces, me rompió la boca esta última oportunidad, me dejó el ojo morado, tuve muchas contusiones en el cerebro, en la cabeza", relató.

La joven afirma que encontró pruebas de las infidelidades del cantante, pero le negó todos los cargos. Es entonces cuando él artista decide sacar a la chica de su casa, pero pide unos días para poder buscar otro lugar para mudarse, pero una mañana del domingo 20 de abril tuvieron un nuevo altercado que terminó en fuertes agresiones físicas.

"Él me abre y empezamos a forcejear, lo agarré a manotazos y él me agarró, me zampó contra la mesa del vidrio. Tengo las hematomas en la espalda done me revienta la mesa. Donde me agarra por el cuello, vi venir el golpe y es donde me revienta la boca", expresó.

El cantante apela la denuncia y pide dinero a la agraviada

Tras la denuncia, Pamela Guarniz obtuvo medidas de protección a su favor en contra de Marcelo Villar Cano. Ahora, el salsero la denunció a ella por supuestamente haber roto su ropa, una cama y una puerta de vidrio con un arma blanca. Además de negar las acusaciones de agresión física y psicológica contra su expareja, ahora pide un monto de 24 mil 350 soles por los daños ocasionados.

"Él está apelando con mentiras y calumnias, tengo pruebas de lo que aduce de daños no son ciertos. Me da mucho miedo porque sé con la persona que me estoy metiendo, yo no sé si después de esto pueda pasar algo", expresó finalmente la joven.

La joven anfitriona se armó de valor contra el salsero Marcelo Villar y salió a denunciarlo públicamente en el programa de Magaly Medina. Así mismo, mostró fotografías de las agresiones que ha sufrido a manos del artista de salsa, ex vocalista de Mayimbe.