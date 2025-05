Streamer Milenka Nolasco revela el costo del reloj que le regaló Patricio Parodi: "Lo cuido bonito"

Dentro de la comunidad de los streamers, Milenka Nolasco es una joven que se ha ganado el apoyo de la comunidad y hace poco estuvo en Radio Karibeña para promocionar su nuevo tema. Ahora, habló sobre el costoso reloj que le regaló el ex chico reality Patricio Parodi.

En una entrevista para 'Todo se filtra', la joven Milenka Nolasco estuvo comentando sobre los varios encuentros que tuvo con Patricio Parodi en las plataformas de streaming. Es así como reveló cómo conoció al ex chico reality en una cita compartida para todos los espectadores.

Después, también tuvo amables palabras sobre el chico Piero Arenas, pero que llamó la atención al no recordar cómo lo conoció. Además, reveló que desea realizar una colaboración con Hugo García, pero que aún no ha tenido el valor de hablarle por miedo al rechazo.

"Quisiera colaborar con Hugo García también", revela la joven y la reportero le pregunta: "¿Ya le has escrito, lo has tratado de contactar?", entonces Nolasco responde: "No es que me da mucha pena, no sé yo tengo miedo al rechazo por así decirlo".