Patricio Parodi se luce con Lucía Oxenford en discoteca y terminan en su casa ¿Nuevo romance?

El ex chico reality Patricio Parodi sigue aprovechando su soltería y esta vez fue captado con la actriz Lucía Oxenford en una discoteca en el último fin de semana. Lo que llamó la atención fue que ambos terminaron en la casa del 'Pato', pero la hija de Yvonne Frayssinet sale a declarar.

Las cámaras de 'Amor y Fuego' revelaron a Patricio Parodi junto a Lucía Oxenford en una discoteca de Barranco. La joven actriz es conocida por ser la hija de Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet. Se desconocía que ambos artistas fueran amigos y sorprendieron al estar muy cerca en este centro nocturno.

En las imágenes se puede ver como ambos pasaron casi toda la noche conversando muy junto y al parecer, se habrían dado un beso. Después, se despidieron y aparentemente cada uno se fue por su lado, pero Lucía terminó subiendo al auto del 'Pato' para terminar en su casa de las Casuarinas.

Ante las imágenes emitidas en el programa de TV, Lucía Oxenford envió un mensaje al Rodrigo González aclarando su amistad con 'Pato' Parodi. Además, de que no habría ido sola a la casa del exchico reality, sino acompañada de su mejor amiga.

"Si yo saliera con alguien del medio, lo tendría más escondido que a Alan. Atrás estaba mi mejor amiga. Nos quedamos un rato de 'after' y nos fuimos. Lo conozco y me lo encontré, y ame imagino qué imágenes tienen, pero ahí también sale mi mejor amiga", señaló enviando la foto junto a su amiga en el taxi saliendo de la casa del chico.

Después de esto, Rodrigo González y Gigi Mitre expresaron que a pesar de la amiga de Lucía, no significa que no habría pasado nada entre la pareja. Así mismo, la conductora expresó que el 'Pato' y Oxenford podrían ser una buena pareja.

"Eran tres y ¿por eso no puede pasar nada? no creo, se pueden divertir", declara Rodrigo y Gigi agrega: "No harían mala pareja ¿no? si te pones a pensar, físicamente".