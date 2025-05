Samahara Lobatón responde al tiktoker George Rubin: "Nunca en mi vida he utilizado marcas 'fake'"

Hace varios años atrás, Samahara Lobatón fue criticada por George Rubin por usar marcas bambas y afirmó que incluso, su madre Melissa Klug también hizo lo mismo. Años más tarde, ambos se encontraron en el mismo set de televisión y no dudaron en responderse de todo.

Durante el programa de 'América Hoy', el blogger George Rubin reafirmó nuevamente que las zapatillas que usó Samahara Lobatón hace unos años eran bambas en su presencia. Es entonces cuando la hija de Melissa Klug salió a defenderse directamente.

"Nunca en mi vida he usado nada 'fake'. Yo en lo personal no uso anda 'fake', prefiero no ponerme la marca a ponerme algo 'fake'. A mi mamá también le dijo que tenía una cartera 'fake' y nunca en su vida ha hecho eso. Mi mamá mandó hasta una boleta al canal, mi mamá guarda todo porque tiene tan antiguas y a veces se pelan un poquito, las lleva y le cambian así pasen 30 años", declaró la joven influencer.

Luego de señalar que tendrían pruebas de las boletas de sus carteras, el joven reveló que no es necesario llevar un recibo para que le cambien una cartera original. Dando a conocer que sabe de la información sobre marcas exclusivas.

Después de ello, las conductoras de 'América Hoy' preguntaron a George Rubin si se disculparía con Samahara Lobatón y con su madre. Ante esto, el joven expresó que no, ya que no habría cometido ningún error.

"Yo no me equivoqué, yo dije que había una zapatilla que no existía que usó Melissa Klug, que eran marcas de zapatillas que nunca han colaborado. Samahara también, hizo canje con una marca que no eran originales, pero usaba el nombre de las marcas", reveló el joven tiktoker", expresó, pero Lobatón le responde: "No tenían nada, tenía la marca limpia y obviamente me pagaron por hacerle la historia, que lo hice porque no tenía la marca y quedó. Se parecía al original, pero no tenía el logo".