Magaly Medina fulmina a Paul Michael tras salido con Pamela López: "Ha surgido un nuevo carga carteras"

Pamela López volvió a ser noticia tras ser captada en actitud cariñosa con su nueva pareja, el salsero Paul Michael. Las imágenes fueron difundidas en el último programa de 'Magaly TV: La Firme', donde la conductora no dudó en lanzar indirectas sobre la escena, bautizando al cantante como el nuevo "carga carteras".

Durante la emisión del programa, Magaly Medina presentó imágenes de Pamela López y Paul Michael en una tienda por departamentos, donde ambos se mostraron afectuosos mientras compraban ropa. La conductora, fiel a su estilo, calificó al salsero como el nuevo "carga carteras" de la influencer.

Medina también explicó con sarcasmo qué significa ser un "carga carteras" en la jerga de la farándula peruana. Además, la conductora, cuestionó la participación activa de López en este nuevo vínculo sentimental, asegurando que

"Por ahí había no sé quién que decía: 'yo soy un hombre caballeroso, yo le cargo la cartera a mi novia'. No, no, no. 'Carga carteras', en el idioma choliwodense, dígase de aquel individuo sin oficio ni beneficio que tiene todo el día libre y para lo único que sirve es para acompañar (...) Ha surgido un nuevo carga carteras, el colágeno de Pamela, esa mujer, ella sigue prestándose al jueguito de este hombre", sentenció Magaly.