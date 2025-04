Magaly Medina lanza advertencia por moda de luxación de costillas: "La belleza no vale nuestra vida"

La polémica en torno a la remodelación costal o luxación de costillas ha llegado a la pantalla chica, y Magaly Medina no ha dudado en expresar su postura sobre esta tendencia que viene ganando espacio en redes sociales y que, según ella, podría cobrar vidas. Te contamos los detalles de su postura y el informe que presentó en su programa.

Magaly Medina no se quedó callada y alzó la voz contra una moda estética que está causando polémica en redes sociales: la remodelación costal, también conocida como luxación de costillas. La conductora advirtió que este procedimiento, que busca reducir la cintura fracturando costillas flotantes, podría poner en grave riesgo la salud de quienes se lo realizan.

En su programa, también se presentó un informe donde se reveló que este procedimiento ya ha causado dos muertes en el Perú, según el doctor Luis Cantero.

Además, explicó que después de esta cirugía, las costillas quedan tan pegadas a los órganos que cualquier golpe podría causar una lesión interna.

A pesar de los peligros, muchas chicas jóvenes y figuras de la farándula continúan promocionando esta operación como si fuera algo inofensivo.

Magaly no se quedó ahí. También recordó que el proceso postoperatorio es largo, incómodo y muy doloroso.

"Cuando las costillas se luxan, te ponen una malla incómoda. No puedes reírte, ni estornudar, porque todo te duele. Lo sé porque alguna vez tuve una luxación por accidente", compartió. Además, criticó a quienes creen que operarse basta para mantenerse delgadas. "Muchas no van al gimnasio, no hacen dieta, piensan que con el bisturí es suficiente. Y cuando suben de peso otra vez, vuelven a operarse", comentó.