¡Una cintura más pequeña! Cantante de cumbia se realizó radical operación como Thalía

Dentro de la música, muchas artistas han optado por realizarse operaciones en su cuerpo para lucirse mejor. Una de las cantantes de cumbia apareció en televisión luciendo su renovada figura y revela la drástica cirugía que se realizó para tener una cintura pequeña como de Thalía.

En el programa de Más Espectáculos, Jazmín Pinedo tuvo de invitados a la pareja Estrella Torres y Kevin Salas. Lo que llamó la atención de la conductora fue la pequeña cintura de la cantante de cumbia, quien reveló que se había hecho una drástica operación para lucir una figura espectacular.

"(Ni la Thalía) Yo no era así, yo no era así. Gracias, me hice la remodelación costal o sea que me fracturaron las costillas para poder tener una cintura más pequeña. Ha sido doloroso, pero lo he soportado por un par de semanas para poder lograr mis objetivos", expresó la artista.