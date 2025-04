Magaly arremete contra Neutro por mandarla a hablar de política: "La única que dirige aquí soy yo"

Luego de que Magaly Medina critica al streamer Neutro por realizar un reto peligroso con fuego, el joven decidió responderle afirmando que la 'urraca' debería cubrir política y no farándula. Ante esto, la conductora de TV le respondió con todo.

Magaly le responde a 'Neutro'

En su programa, Magaly Medina comentó sobre la respuesta del streamer Neutro a sus críticas por el reto que hizo donde habría puesto en peligro la vida de una persona y hacerlo en una transmisión en vivo. En aquel video, el joven afirmó que la 'urraca' debería hablar de la coyuntura de la política en el Perú y no temas del espectáculo.

Así respondió la conductora de TV: "Lo que me sigue asombrando es que estas plataformas sigan dando espacio a tanta gente con un nivel de ignorancia, primaria, no tienen un razonamiento lógico. De pronto ahora, me quieren decir a mí cuál es el guion de mi programa, de quién tengo que hablar a quien tengo que te entrevistar".

Después, la 'urraca' comenta que su programa no es de política, sino de entretenimiento para el público con información del espectáculos y artistas. Además, agrega que eligió este tipo de temas desde hace más de 27 años.

Los llama 'indeseables'

Magaly comenta que no es ajena cuando pasa temas fuertes en el país y a veces suele dar su opinión, pero que eso no es el estilo de su programa. Así mismo, reafirma que su trabajo de muchos años se lo ha ganado con el 'sudor de su frente' y no por recibir dinero bajo la mesa. Luego, ataca a los streamer por las acciones que realizan en redes.

"Estos indeseables del mundo de las redes sociales, casi ya al límite ya de lo delincuencial, no me van a venir a decir cómo debe ser mi programa, que ni siquiera leen una columna de la política. ¿Por qué no lo entrevistas tú? en vez de estar quemando gente, eso deberías hacer. La única que dirige aquí soy yo, y no me gusta que los payasos vengan a meterse", señaló finalmente.

Finalmente, Magaly Medina expresa que las acciones de los streamer como 'Neutro' es un límite casi delincuencial. Aclarando que ella no permitirá con estas personas vengan a decirle cómo debe ser su programa, a quien debe entrevistar y cómo hacer su trabajo que viene realizando desde hace más de 27 años en televisión de señal abierta.