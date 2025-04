Magaly Medina a Tilsa Lozano tras su separación con Jackson Mora: "Siempre será la encarnación de la amante"

La tensión entre Tilsa Lozano y Magaly Medina subió de nivel tras una reciente acusación en televisión. La exmodelo denunció que su hija de nueve años se enteró de su divorcio gracias a un reportero de 'Magaly TV, La Firme', lo que desató la furia de la conductora, quien no dudó en responderle con dureza en su programa.

Magaly Medina critica la actitud de Tilsa Lozano

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina criticó duramente a Tilsa por victimizarse ante cámaras y responsabilizar a su producción del impacto que tuvo su divorcio en su hija. La periodista cuestionó la actitud de Lozano y la acusó de querer generar compasión del público con un discurso dramático.

"Me sorprende que hable con naturalidad mientras la otra lloriquea, se victimiza, le echa la culpa a este programa. Un poco más y nosotros somos los causantes de su divorcio. Tampoco. Los lloriqueos no me gustan, no me gusta la victimización barata que la gente usa para ganar la compasión del público", sentenció Medina.

Además, la conductora recordó el pasado de Lozano con el exfutbolista Juan Manuel Vargas y sostuvo que la imagen que tiene ante el público no ha cambiado. La popular "Urraca", recalcó que las redes han sido duras con la ex vengadora.

"La ha funado, la han lapidado, destrozado en las redes a Tilsa. Ni sus lágrimas de cocodrilo borrarán lo que es ella para este público. Para los peruanos, ella es la encarnación viva de lo que es la amante, ella será la encarnación de la clandestina, lloriquees o no".

Magaly aclara versión de Tilsa sobre reportero

En su programa, Magaly también respondió directamente a la acusación de Tilsa, quien afirmó que su hija se enteró de la separación porque un reportero del programa la abordó mientras estaba con la menor. La periodista negó haber actuado sin escrúpulos y defendió el comportamiento de su equipo.

"Me parece irresponsable que uses a tus hijos como escudo. Tú no estás para darnos lecciones de moral. A mí nadie me ha llamado amante, no le he quitado el marido a nadie", señaló Medina.

Además, explicó que su reportero no notó la presencia de la niña y que la reacción de Tilsa fue lo que llamó la atención de la menor. Medina aseguró que nunca difundió las imágenes por respeto.

"Decidimos no sacar esas imágenes, no las sacamos por respeto porque acá sí tenemos límites y ciertas normas. No me pareció invasivo, me pareció tremendo que te escudaras en tu hija. (...) Esas imágenes nunca salieron, nunca las puse ni las pondré.", agregó.

Con sus declaraciones, Magaly Medina dejó en claro que no acepta las acusaciones de Tilsa Lozano y que su programa actuó con responsabilidad. La periodista reafirmó que no tolerará que se utilicen a menores en conflictos mediáticos.