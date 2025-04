Jaime Bayly revela posible causa de muerte de Mario Vargas Llosa: "Él sabía que se estaba muriendo"

La repentina muerte del reconocido escritor Mario Vargas Llosa, ocurrida el pasado 13 de abril a los 89 años, ha causado un profundo impacto en el mundo literario y entre sus seguidores. Aunque la versión oficial, respaldada por la familia, asegura que el Nobel peruano falleció por una neumonía, el periodista Jaime Bayly ha planteado una teoría distinta, generando controversia.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, Jaime Bayly expresó su tristeza por la partida del escritor y compartió información que, según él, se mantuvo en reserva. Conmovido, el periodista afirmó que Vargas Llosa habría estado enfrentando una grave enfermedad que no se dio a conocer públicamente.

"Él sabía que se estaba muriendo, el mundo no lo sabía, nosotros no lo sabíamos. Yo había tenido esta información en julio del año pasado, de que se estaba haciendo un tratamiento hematológico para algún tipo de cáncer en la sangre", comentó Bayly, visiblemente afectado.

Durante su relato, Bayly recordó cómo conoció del posible diagnóstico, El escritor recordó que recibió un correo, de un peruano en Madrid, en julio de 2024 que le hizo sospechar del verdadero estado de salud del novelista. En él, relataba una experiencia personal relacionada con el entorno médico del autor.

"Recibí un correo desde Madrid de un señor que no conocía, y me dejó muy preocupado", contó Bayly."El señor Carrera me decía: 'Mi esposa tiene cáncer. Vamos todas las semanas a un hospital muy concurrido aquí en Madrid y mi esposa se somete a largas sesiones de quimioterapia. Nos hemos cruzado con el gran escritor, don Mario Vargas Llosa, que viene a este hospital [...] y está en la zona reservada para pacientes de cáncer", habría afirmado el testigo.