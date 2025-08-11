¿Indirecta para Leslie? Marisol lanza dardo y revela el significado de 'tener nivel': "Saber comportarse"

En las últimas semanas, Marisol y Leslie Shaw se han enfrentado públicamente, criticando la colaboración que alguna vez hicieron: 'Hay Niveles'. Leslie inició la batalla, afirmando que el videoclip que hizo con Marisol ha sido el más feo de su carrera, pero la cantante de cumbias no se quedó atrás y respondió durante sus presentaciones.

Marisol habría lanzado una indirecta a Leslie Shaw

La intérprete de 'Gitana' tiene muchas presentaciones a la semana, y en una de las más recientes subió al escenario para mandar un mensaje que muchos interpretaron como dirigido hacia la intérprete de 'Faldita'. La 'Faraona' habló de niveles en clara referencia a la polémica que se ha desatado en su vida en las últimas semanas.

"Yo agradezco a mis padres, porque supieron educarme. Bajo su pobreza, me supieron dar mucho amor y me enseñaron valores en la vida. Tener nivel no significa tener dinero. Muchas personas tienen dinero, pero siguen siendo...", dijo al inicio, mientras el público vitoreaba.

Luego, señaló que lo más importante para ser una persona exitosa es tener una carrera limpia y sin escándalos, algo de lo que ella se ha sentido orgullosa en varias oportunidades. Además, afirmó que ella sí tiene educación y pidió no menospreciar a las demás personas, ya sea que tengan más o menos dinero.

"Entonces, ya saben que tener nivel es tener una profesión impecable porque la educación viene de casa . Eso es tener nivel y saber comportarse. Hay gente que cree que porque tiene un sol de más tiene más nivel, y no...", sentenció.

¿Qué dijo Leslie sobre Marisol?

La rubia se presentó en el pódcast dirigido por Chucho Valderrama, y en medio de la conversación se tocó el nombre de Marisol, más conocida como 'La Faraona de la Cumbia'. Según Leslie, el peor videoclip que ha grabado en su carrera fue junto a Marisol, ya que no estuvo a la altura de sus expectativas ni estándares.

Shaw contó que intentó asesorar a Marisol para lograr un trabajo de mejor calidad, pero esta se negó a escuchar sus consejos. Finalmente grabaron el videoclip, el cual Leslie calificó como "horrible" y que, según ella, puso en riesgo su carrera y trayectoria al participar en dicho proyecto.

"Yo tengo más de 30 videoclips en mi carrera, y el más horrible ha sido el de Marisol. De toda mi carrera, el video más horrible, en verdad. Yo traté de ayudarla y le dije: 'Mary, yo te ayudo. Te puedo recomendar gente joven, directores de arte, guionistas, qué sé yo'. Pero ella no quiso. Dije: 'Bueno, esto va a estar horrible'. Como amiga, arriesgué toda mi trayectoria y mi carrera por ella, saliendo en un video horrible", indicó.

Es así que, la disputa entre Marisol y Leslie Shaw continúa en el ojo público, evidenciando diferencias sobre el respeto y la educación. Mientras Leslie critica, Marisol responde con mensajes que destacan valores y profesionalismo como verdadera medida del "nivel" personal y artístico.