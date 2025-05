Yahaira emocionada sobre las posibles colaboraciones con artistas argentinos: "Se vienen sorpresas"

Yahaira Plasencia es una reconocida artista de la salsa peruana que estuvo de gira de medios por Argentina junto a la cantante Ángela Leiva. Ahora, la peruana ya regresó al Perú para contar el éxito que tuvo en el país vecino y lo que viene preparando.

El programa de América Espectáculos realizó una entrevista exclusiva a Yahaira Plasencia, tras su llegada al Perú desde Argentina. La salsera expresó sentirse emocionada por la acogida en el país vecino y que haya podido llamar la atención de la prensa.

Así mismo, afirma que la cantante Ángela Leiva con quien lanzó la canción "Las mujeres también se equivocan" la llevó a la gira de medios en su país. Por su parte, Yahaira Plasencia haría lo mismo por su compañera en el Perú y revela que en unos meses, la artista argentina llegaría a Lima.

La joven cantante contó que desde que llegó a Argentina, estuvo muy ocupada trabajando. Lo que le llamó la atención es que tras presentarse en un conocido programa, Yahaira empezó a recibir propuestas de varios cantantes argentinos para realizar colaboraciones musicales.

"Me escribieron artistas de allá, más que todo urbanos, que me vieron en 'Pasión de Sábados', para hacer música y yo no podría creerlo, feliz. Se vienen sorpresas y yo estoy muy contenta por también la acogida desde aquel programa, me escribió mucha gente, a seguir y muy agradecida", añadió finalmente.