Flor Polo no llegó a evento en sauna y dueño exige devolución: "Se burló de todas las mamitas"

Flor Polo, hija de Susy Díaz, vuelve al ojo público al no asistir a un evento por el Día de la Madre en un sauna de San Juan de Miraflores. El dueño del local denunció en "América Hoy" que ella recibió un adelanto de S/500 y no cumplió con su compromiso. Te contamos los detalles.

El pasado sábado 10 de mayo, Flor Polo Díaz, hija de Susy Díaz, estaba programada para animar un evento por el Día de la Madre en el Charly Hotel Sauna y Restobar, ubicado en San Juan de Miraflores. Pero Flor no se presentó, dejando al público y a los organizadores esperando.

En una entrevista para "América Hoy", el dueño del sauna expresó su molestia. Además, señaló que Flor Polo había recibido un adelanto de S/500 por su participación, pero no decidió no asistir al evento.

"Me asesoré con mi abogado y me aconsejó ir hasta las últimas consecuencias. La administradora, que es mi esposa, le manda mensajes por WhatsApp y ella solo deja en visto" , relató el dueño.

El evento fue promocionado en las redes sociales del sauna, anunciando la presencia de Flor Polo como animadora principal. La entrada era libre, con una promoción especial de 2 por 1 para mamás. A pesar de la expectativa generada, la ausencia de la figura principal causó decepción entre los asistentes.

"Me parece una tremenda falta de respeto que la señora Flor Polo Díaz se haya burlado de nosotros, no solamente de nosotros, sino de todas las mamitas presentes el día de hoy" , expresó el dueño del local durante el evento. Una de las asistentes también manifestó su descontento: "Que devuelva la plata".

Flor Polo, por su parte, habría comunicado a la administradora del sauna que no promocionaría su participación en redes sociales por motivos de seguridad, alegando ser víctima de extorsión y amenazas.

"No puedo exponerme y no puedo decir que estaré en tal lugar a tal hora. Espero que me entiendas", escribió en un mensaje.