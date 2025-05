Jonathan Maicelo ganó S/25 mil en EVDLV: Las 20 preguntas que respondió sobre Samantha Batallanos, escándalos y más

¡Se sentó y no se guardó nada! Jonathan Maicelo volvió al sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y respondió 20 preguntas que dejaron a más de uno con la boca abierta. El exboxeador se llevó S/25 mil, pero también expuso los secretos más picantes de su vida: romances con famosas, operaciones, peleas y hasta una estafa de Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín'.

Acompañado de su tía Sarita y sus primos, Jonathan Maicelo asistió a "El Valor de la Verdad" y dejó en claro que venía dispuesto a soltarlo todo. Aquí te contamos una por una todas las preguntas y sus respuestas que lo hicieron ganar 25 mil soles.

1. ¿Te pagué por posar calato?

Respuesta: Sí. (Verdad). Maicelo confesó que sí, pero aclaró que solo posó en bóxer. La foto fue hace 15 años y dijo, entre bromas, que Beto Ortiz "se agila un poco". Incluso recordó el color del bóxer: lila.

2. ¿Me salvaste de una banda de apretones en el 'llauca'?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que cuando Beto lo entrevistó en el Callao, unos delincuentes lo rodearon, pero él intervino y evitó el robo. Maicelo aseguró que habló "grueso" y lo respetaron.

3. ¿Tuviste romance clandestino con Milena Zárate?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reveló que salieron cerca de un año, pero él no quería formalizar nada. Dijo que ella lo acompañaba a sus peleas, pero solo eran "como amigos con derechos".

4. ¿Le ocultaste a Milena Zárate que estabas casado?

Respuesta: No. (Verdad). Aclaró que Milena sabía que él estaba separado, aunque aún seguía casado legalmente.

5. ¿Intentaste bajar de peso la noche anterior a tu pelea en Nueva York?

Respuesta: Sí. (Verdad). Comentó que había subido de peso antes del combate y salió a correr. Luego tomó agua y logró llegar a su peso ideal para pelear.

6. ¿Dejaste botada a Milena Zárate en Nueva York?

Respuesta: No. (Verdad). Negó la acusación y dijo que todo fue por despecho. Agregó que Milena dijo que eso pasó porque ella no se quiso acostar con él, pero él señaló que eso era mentira.

7. ¿Te arrepientes de haberte operado la nariz?

Respuesta: No. (Verdad). Contó que se operó por razones estéticas y de salud. Explicó que tenía la nariz destruida por los golpes. También se hizo armonización facial.

8. ¿Te molesta que te comparen con los Gemelos Paletazo?

Respuesta: No. (Verdad). Maicelo se lo tomó con humor. Dijo que es demasiado hombre y que la situación le pareció graciosa. Incluso se tomó una foto con ellos.

9. ¿Le metiste un puñete a Samantha Batallanos?

Respuesta: No. (Verdad). Aseguró que nunca le ha pegado a una mujer. Además, contó que aún sigue el proceso con Samantha Batallanos y negó tener un año de prisión suspendida.

"Jamás he pegado a una mujer, es algo que no me nace. No te puedo negar que por ahí sí hubo (violencia verbal). Pero ahora todo lo catalogan violencia. Fue todo lo contrario, más bien. Eso lo dejó a mi abogado", mencionó dando a entender que Batallanos lo habría agredido a él.