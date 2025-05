¿Le fue infiel Samantha Batallanos a Jonathan Maicelo? Él respondió todo en vivo

Jonathan Maicelo volvió al sillón rojo de "El Valor de la Verdad" para hablar sin filtros sobre su romance con Samantha Batallanos. En medio del programa, salió a la luz una de las preguntas más esperadas: si su expareja le había sido infiel. Te contamos los detalles.

Jonathan Maicelo volvió a sentarse en el sillón rojo de "El valor de la verdad", donde respondió 20 preguntas sobre su vida personal.

Una de las más esperadas fue la número 11: "¿Te fue infiel, Samantha (Batallanos)?" El exboxeador contestó "No" , y la respuesta fue confirmada como verdadera por el polígrafo. Inmediatamente, Jonathan agregó: "También lo fui. Fui muy fiel, ¿sabes? Una de las cosas que yo más quiero en una mujer es que me sea leal y en ese aspecto estuvimos muy bien por ese lado."

¿Entonces qué pasó? Ante la respuesta, el conductor Beto Ortiz le señaló que cualquiera se preguntaría qué falló en la relación. Maicelo aseguró que lo que deterioró la relación fueron los rumores de que él habría engañado a Samantha, lo cual negó por completo.

Claves, revisiones y celos extremos. El boxeador confesó que, para calmar la desconfianza de Samantha, le dio todas sus claves. Incluso dijo que ella revisaba su teléfono hasta 10 veces al día, sin importar si estaba manejando o durmiendo.

"Me pidió la clave del celular, del Instagram, del Gmail... Revisaba hasta los correos electrónicos" , comentó. "Sí, despertaba en la noche y la veía viendo mi celular" , contó sorprendido. Por su parte, admitió que también llegó a revisar el Instagram de ella, pero no encontró nada sospechoso. "Todo bien por parte de ella y por parte mía también."

El deportista también mencionó que, aunque a ella le escribían futbolistas o recibía reacciones en redes, nunca se molestó por eso.

"¿Por qué me va a molestar? Que tú intentes gilearte a la que fue mi mujer no me molesta. Lo que me molesta es que mi mujer te pare bola a esa respuesta. Jamás lo hizo", destacó. Y remarcó qué es lo que más valora en una pareja: "Una de las cosas que más me gusta de una mujer, más que su belleza física, es la lealtad."