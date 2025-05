Tula Rodríguez celebra el Día de la Madre recreando anuncio de su embarazo: "Soy la mujer más feliz del mundo"

Este Día de la Madre tuvo un significado especial para Tula Rodríguez. A pesar de estar físicamente lejos de su hija Valentina Carmona, quien viajó a Punta Cana por su viaje de promoción, la conductora encontró una forma original de conmemorar la fecha: recreó, 17 años después, el anuncio en televisión nacional que marcó su vida como madre.

Desde su cuenta de Instagram, Tula compartió un video donde recrea con exactitud el anuncio que hizo en vivo en el 2008 durante el programa 'Esquadrón'. Con el mismo peinado, tono de voz y hasta los gestos de aquel entonces, la exvedette recordó uno de los momentos más significativos de su vida.

"No quiero ni llorar porque es lo más lindo que me está pasando en la vida. Hace unas semanitas, ups, problemas, dije. No me viene mi ciclo, ¿qué está pasando?", relató en la grabación. Luego añadió emocionada: "Obviamente, yo pensé que no podía serlo y como adulta y como adultos con Javier nos cuidamos porque era parte de. A que no saben. Voy a ser mamá y soy la mujer más feliz del mundo".