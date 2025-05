Laura Spoya tras indirectas de su esposo Brian Rullan a su crisis matrimonial: "Jamás van escuchar algo negativo"

Laura Spoya rompió su silencio frente a los rumores de una crisis matrimonial con Brian Rullan. La conductora y modelo peruana abordó el tema con cautela durante su participación en 'Amor y Fuego', donde dejó claro que prioriza la estabilidad emocional de sus hijos antes que revelar detalles de su relación con el empresario mexicano.

En el set de 'Amor y Fuego', Laura Spoya enfrentó preguntas sobre el supuesto distanciamiento con Brian Rullan. La exmiss Perú evitó entrar en detalles íntimos y enfatizó que prefirió mantener los asuntos familiares fuera del escrutinio público.

"Yo de él no pienso hablar, no pienso hablar de mi relación. Siempre he mantenido la misma posición y es que lo voy a mantener en privado por la salud emocional de mis hijos y creo que, hasta el momento, yo lo he cumplido a cabalidad. Estamos en un proceso y como tal, queremos que se respete, vamos a ver qué pasa más adelante".