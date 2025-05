Laura Spoya ya no intenta salvar su matrimonio: Así respondió cuando le preguntaron por Brian Rullan

La ex Miss Perú, Laura Spoya, ha confirmado que no está intentando recuperar su matrimonio con Brian Rullan. A través de un gesto claro y palabras directas, la conductora dejó en evidencia que su relación atraviesa una etapa complicada.

Laura Spoya lo dijo con gestos: ya no busca salvar su relación

Luego de los polémicos 'likes' que Brian Rullan dio a comentarios donde la tildaban de interesada, Laura Spoya reapareció en televisión y se sinceró: ya no está intentando arreglar su matrimonio.

Los rumores de separación entre Laura Spoya y su esposo, el empresario mexicano Brian Rullan, se hacen más fuertes. Esta vez fue la propia Laura quien, sin decir mucho, confirmó con gestos lo que muchos sospechaban.

Al ser consultada por una reportera sobre si aún intentaba salvar su relación: "¿Están intentando salvar su matrimonio?", Laura movió el dedo en señal de "no". Un gesto claro y contundente.

Laura Spoya ha decidido hablar sobre los rumores que circulan acerca de su matrimonio con el empresario mexicano Brian Rullan.

La modelo y conductora fue directa: "Yo estoy llevando mi proceso tranquila, feliz, trabajando, chambeando, sabiendo la mujer que soy, la mujer que todo lo da por sus hijos y que chambea de lunes a domingo incansablemente".

Polémicos 'likes' y una supuesta ruptura por problemas económicos

Todo esto estalló tras los comentarios que Brian Rullan no solo no desmintió, sino que hasta les dio "me gusta". Uno de ellos decía que Laura se habría alejado o dejado cuando perdió todo en Acapulco. El like fue interpretado por muchos como una indirecta para su esposa.

Recordemos que en 2023, Brian perdió varias propiedades tras el paso del huracán Otis en Acapulco. Desde entonces, Laura regresó a Lima con sus hijos y él se quedó en México. Desde hace meses no se les ve juntos en redes y eso ha encendido las alarmas de una separación definitiva.

Lo cierto es que Laura no quiere hablar mucho del tema. "No tengo nada que decir, la verdad. Yo creo que si hay algo, el que sale ahí debe responder. Yo he dicho que voy a mantener todo en privado por la estabilidad de mis hijos", declaró.

La crisis que Laura Spoya confesó en febrero

En febrero de este año, la misma Spoya ya había contado que estaban atravesando una crisis, aunque en ese momento parecía tener esperanzas.

"Tenemos ocho años de casados. No estamos alejados de tener problemas en la relación, pero problemas que tienen solución", dijo entonces.

Hoy, en cambio, la historia es otra. Incluso, al preguntarle si Brian viajará a Perú para pasar el Día de la Madre con ella, respondió con firmeza.

"La mamá soy yo, ¿no?", declaró ante la prensa con un toque de ironía luego de ser abordada para que le pregunten cómo va su relación con Brian Rullan.

Todo indica que Laura sigue enfocada en su trabajo en Perú, con su podcast y sus proyectos personales. Y aunque no ha confirmado la separación, sus gestos y respuestas dejan claro que, al menos por ahora, ya no hay intento de reconciliación. ¿Será este el fin de su historia con Brian Rullan? El tiempo lo dirá.