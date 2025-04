¡Cómplices del desmadre! Nicola Porcella y Wendy Guevara estrenaron su podcast

¡Regresaron con fuerza! Nicola Porcella y Wendy Guevara han vuelto a unir fuerzas, esta vez para lanzar un divertido podcast llamado "Cómplices del desmadre", donde prometen hablar de todo con su característico estilo lleno de humor y ocurrencias. La noticia ha emocionado a sus fans, que pedían a gritos verlos juntos nuevamente después de su paso por "La Casa de los Famosos México".

Nicola Porcella y Wendy Guevara, quienes se hicieron más unidos en "La Casa de los Famosos México", ahora han dado un nuevo paso juntos y estrenaron su propio podcast. La divertida dupla sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de "Cómplices del desmadre", un espacio donde el humor, la confianza y las bromas no faltan.

El estreno del podcast ha sido un boom en redes y rápidamente comenzó a posicionarse entre los más vistos.

Durante el episodio, Wendy no dudó en bromear con Nicola y también halagarlo por su éxito reciente en televisión.

"Me ha dado mucho gusto porque te ha ido muy bien. Sé que ahorita estás en una novela. Pero obviamente sabemos que tienes que venir aquí a las redes, porque de las redes ganas más y tragas de las redes", soltó entre risas. Nicola solo atinó a decir "no, no, no" entre carcajadas.