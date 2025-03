Nicola Porcella sobre su nuevo reto como galán de Televisa: "Si mi productor cree en mí, es por algo"

El ex chico reality Nicola Porcella sigue cosechando éxitos en México y ahora ha sorprendido a sus seguidores al confirmar que asumirá un papel protagónico en una nueva telenovela de Televisa. Este nuevo desafío no solo representa un avance en su carrera, sino que también lo llevará a compartir escena con reconocidos actores de la televisión mexicana.

En declaraciones recogidas por el programa "Amor y Fuego", Porcella reveló detalles sobre su participación en la telenovela "Amanecer". Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su experiencia al trabajar junto a Fernando Colunga, uno de los actores más emblemáticos de la industria televisiva de México.

El actor también compartió que este nuevo reto lo llevará a grabar fuera de la Ciudad de México, algo que nunca había experimentado en su carrera. Además, destacó el respaldo de Juan Osorio, reconocido productor de Televisa, quien sigue confiando en su talento a pesar de las dudas de algunos.

"Nunca he grabado fuera de la ciudad o de donde estoy en Perú, siempre me tocaba grabar en donde vivía. Mucha gente no confiaba en que yo lo podía hacer, eso me ponía más nervioso. Pero si mi productor confía en mí y es el mejor de este país, es por algo así que vamos para adelante nomás", afirmó con determinación.