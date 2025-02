Nicola Porcella se convierte en copresidente de Persas FC en la Kings League: ¿Jugará o solo dirigirá?

Nicola Porcella vuelve a la cancha, pero esta vez no como jugador, sino como copresidente de Persas FC en la Kings League Americas. La liga creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos sigue sumando figuras mediáticas, y el exchico reality es la nueva gran sorpresa del torneo.

A través de sus redes sociales, la Kings League Americas anunció la incorporación de Nicola Porcella al equipo de Persas FC, liderado por el streamer Zein.

Aunque muchos pensaban que Nicola podría sumarse como jugador, finalmente asumirá un rol administrativo y de liderazgo en el equipo.

Nicola Porcella no es ajeno al fútbol. Antes de hacerse famoso en la televisión, tuvo un paso por clubes de la Liga 1, como Melgar, Deportivo Municipal y Sport Boys, pero terminó alejándose del deporte para enfocarse en su carrera en el entretenimiento.

Ahora, su llegada a la Kings League representa un nuevo reto en su vida profesional y una oportunidad para demostrar su pasión por el fútbol desde otra perspectiva.

Antes de ser confirmado como copresidente, Nicola ya había mostrado interés en formar parte del equipo, incluso como jugador.

"Obviamente le entro, me gusta jugar, pero depende también del nivel de los jugadores. Si ya es muy bravo, no me gustaría. Si esta Kings League es tranqui, sí me atrevería a jugar", comentó en una entrevista.