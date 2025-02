Marina Gold deja abierta la posibilidad de ser madre en el futuro: "Todavía no tengo esposo"

La actriz de cine para adultos Marina Gold sorprendió con una inesperada confesión sobre su vida personal. Durante una entrevista con Ricardo Rondón en el programa "Contra el Tráfico", la influencer peruana reveló que no descarta la posibilidad de convertirse en madre, pero solo si encuentra a la persona indicada.

¿Marina Gold quiere enamorarse?

Durante la conversación en el programa "Contra el Tráfico", conducido por Ricardo Rondón, el periodista le preguntó sobre su vida amorosa y si su trabajo en la industria para adultos le dificulta encontrar pareja. Marina respondió con sinceridad y aseguró que sí es complicado, pero no solo por su profesión, sino porque es muy exigente en el amor.

"Creo que es muy difícil. Realmente, no he encontrado a nadie que me llame la atención, así como para que yo diga 'puede ser mi pareja'. Simplemente, las personas con las que he tenido algún contacto ha sido corto. Pero creo que es muy difícil porque soy exigente. Sinceramente, si alguien no le gusta mi trabajo, no está en el mapa para mí", afirmó la actriz.

Cuando Rondón le preguntó si alguna vez ha sufrido por amor, Marina admitió que sí, pero antes de entrar a la industria del cine para adultos.

"En el pasado, antes de ser actriz. (¿Siendo actriz no te has enamorado?) No, la verdad que no", comentó.

A pesar de esto, dejó en claro que sí le gustaría enamorarse, pero que es muy selectiva con las personas que intentan conquistar su corazón.

"Sí quisiera (enamorarme). Si llega una persona, yo no me niego, pero habría que conocerla. Como te dije, soy muy exigente en tema de cómo tiene que ser esa persona, en tema de sentimientos. O sea, yo no podría estar con un chico inmaduro o que le guste que le persigan", explicó Marina Gold.

¿Marina Gold se convertirá en mamá?

Durante la entrevista, Marina contó que ha recibido comentarios de personas que creen que, por su trabajo, nunca encontrará una pareja estable. Sin embargo, ella descartó esa idea y aseguró que recibe mensajes todos los días de empresarios y famosos interesados en conocerla.

"Hay mucha gente que me dice que no voy a encontrar a nadie. La verdad es que mucha gente me escribe a diario. Y no son solamente 'jeropas'. Te lo juro. Hay grandes empresarios en el mundo a los que no les importa lo que digan en redes sociales", afirmó.

En ese momento, Rondón le preguntó directamente si ha pensado en tener un hijo en algún momento de su vida. Marina respondió que, por ahora, no está en sus planes, pero que no lo descarta si encuentra a la persona indicada.

"Sí (me gustaría tener hijos alguna vez). O sea, no está en mis planes porque todavía no tengo esposo. Quizá, si llega una persona correcta, puede ser", expresó.

Con esta declaración, Marina Gold dejó en claro que no se niega a la posibilidad de convertirse en madre, pero solo si encuentra a la persona adecuada. Por ahora, sigue enfocada en su carrera, pero no descarta que en el futuro su vida pueda dar un giro inesperado.