"Feliz cumpleaños al único amor de mi vida": Nicola Porcella celebra los 13 años de su hijo Adriano

Nicola Porcella, recordado por su paso en reality shows peruanos, ha consolidado su popularidad en México, donde ha encontrado una nueva etapa de éxito y reconocimiento. Más allá de su carisma, el modelo y actor ha demostrado que su talento puede trascender fronteras, disfrutando este capítulo de su vida junto a amigos y seres queridos.

A través de sus redes sociales, Nicola compartió con emoción la celebración del cumpleaños número 13 de su hijo, Adriano. El actor y modelo publicó una tierna sesión de fotos con una dedicatoria especial.

Adriano, quien viajó a México a finales de 2023 acompañado de su madre, Francesca Lazo, celebró junto a Nicola esta fecha especial. Cabe recordar Porcella mantiene una relación cordial con la madre de su hijo, incluso Lazo fue una de las principales impulsoras de su campaña durante el reality mexicano, donde Nicola alcanzó el segundo puesto, siendo superado por Wendy Guevara.

Además hace poco, la ex de Porcella, volvió a referirse a la situación entre ambos resaltando que esta se encuentra a otro nivel. Asimismo, resaltó la solidez y confianza que existe entre ambos en esta nueva etapa en México.

"Nuestra relación ya fue a otro nivel, ya el cariño que tenemos es muy de familia, muy de padres. Es muy cordial, ya no hay ese amor de pareja que había hace años" menciono Lazo para medios mexicanos.

El éxito de Porcella no se ha limitado a los realities, ya que recientemente incursionó en Netflix. Junto a Wendy Guevara, participó en contenidos promocionales para "El Secreto del Río", una serie con temática LGBTQ+ que fomenta la inclusión y la empatía.

Durante su participación, Nicola compartió reflexiones sobre la importancia de abordar temas de identidad y aceptación en la sociedad actual. Ambos protagonizaron un momento tierno cautivando a sus seguidores en las redes sociales.

"Nos enseña que esto es algo que está sucediendo y que tenemos que ayudar a las personas", expresó Porcella, mostrando una faceta reflexiva que pocos conocían. Por su parte, Wendy agradeció a Nicola por su apoyo constante. "A mí me gustaría que todos sean como tú de amigos. Es que a ti no te da pena andar conmigo... tú sabes que me amas", comentó, resaltando la conexión especial que ambos han construido.