¡Rompió su silencio! Expareja de Nicola Porcella opina sobre presunto romance con Flavia Laos

Francesca Lazo no fue ajena a las fuertes especulaciones de un presunto romance entre Nicola Porcella y la influencer Flavia Laos quiénes fueron vistos bastante cariñosos en una discoteca en México.

La maquilladora profesional fue entrevistada por el programa de 'América hoy' donde fue cuestionada sobre su postura acerca de estos rumores y es que Francesca y Nicola han demostrado tener una muy buena relación de padres.

No se queda callada

En el último programa de 'América hoy' se dio a conocer una corta entrevista que ofreció Francesca Lazo al programa matutino sobre los rumores de una presunta relación entre Flavia Laos y su ex pareja Nicola Porcella.

Cómo se sabe que Lazo y Porcella han logrado mantener una muy buena relación de padres que pueden presumir en redes sociales pues el mismo Nicola en algún momento confesó que le gustaría la idea de volver a ser padre con su expareja.

Sin embargo, se pensaba que esta buena relación se pudo haber opacada o perjudicada por las especulaciones de esta nueva parejita es por ello que Francesca quiso aclarar la situación.

"En esta oportunidad no voy a poder contestar a tus preguntas seguro es sobre Nicola y la verdad que por el momento prefiero no hablar", dijo Francesa esquiva a las preguntas.

Declaraciones de Francesca Lazo

Pero eso no fue todo ya que el reportero insistió en que le parece las especulaciones este nuevo romance y si está de acuerdo con que Nicola y Flavia pueden iniciar tal vez una relación de manera formal.

"Siempre se lo he deseado y esta no es una excepción", dijo la ex de Nicola aseverando que de ser cierto este posible romance no tendría ningún problema ya que siempre ha estado a favor de la felicidad del padre de su hijo.

Queda claro que Francesca y Nicolás mantienen todavía una muy buena relación por el bien de su hijo a pesar de que cada uno pueda iniciar algún romance con diferentes personas.

Flavia Laos y Nicola Porcella fueron captados besándose en discoteca mexicana

La farándula peruana está en vilo tras la reciente filtración de un video donde se ve a Flavia Laos y Nicola Porcella besándose en una discoteca en México. Este video fue compartido por la popular página de espectáculos Instarándula de Samuel Suárez y ha causado gran revuelo en las redes sociales.

El video muestra a Flavia y Nicola compartiendo un beso apasionado en medio de una fiesta. Aunque el clip es breve, los detalles en el look de ambos dejaron pocas dudas sobre sus identidades. Flavia, con su característico cabello rubio y mechones destacados, y Nicola, con un distintivo collar blanco, fueron fácilmente reconocibles.

Flavia Laos y Nicola Porcella captados besándose.

En la fiesta también estuvo presente Wendy Guevara, ganadora de "La Casa de los Famosos" y amiga cercana de Nicola. Wendy se ve disfrutando y cantando mientras la cámara capta el beso entre Flavia y Nicola. Este detalle no pasó desapercibido para las "ratujas" que asistieron a la fiesta y rápidamente compartieron el video en redes sociales.