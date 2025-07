Magaly critica al reto 'nariz con nariz' entre Mario Irivarren y Onelia Molina: "Es una telenovela barata"

Hace unos días Magaly fue acusada por Patricio Parodi y Onelia Molina por aparentemente incentivar el morbo a través de su programa. Ahora, la 'urraca' muestra que el reality 'Esto es Guerra' es el primero en hacerlo y pone de ejemplo el reto de 'nariz con nariz' de la odontóloga con Mario Irivarren.

A través de su programa, Magaly Medina salió a comentar las recientes acciones de Onelia Molina en 'Esto es Guerra' donde hace un reto con su ex Mario Irivarren. Luego de que la odontóloga señalara a la 'urraca' de promover el morbo, la conductora le saca en cara sus acciones en el programa reality.

Después de ello, la conductora de 'Magaly TV La Firme' comenta que nunca ha criticado sobre el morbo en 'EEG', sino a los chicos realitys y algunos juegos al cual considera 'tontos'. Así mismo, señala que jugar con los sentimientos de dos personas que aún no se han superado, también sería morbo.

"Yo no cuestiono que hagan su telenovela barata, el reality es justamente eso, yo he criticado sus juegos tontos, sus actitudes infantiles, sus exceso de ego, pero del morbo yo no he hablado. Yo tendría muchas razones, pero aquí entre gitanos no nos vamos a leer las manos ¿Qué es eso? jugar con el sentimiento de dos personas, que no se han superado", señaló.