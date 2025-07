Magaly Medina sobre la versión de Piero Arenas tras polémica con Onelia y Patricio: "No tiene nada que ver"

Durante el último fin de semana, la atención mediática se centró en el evento musical Cochinola, donde se filtró una conversación entre Onelia Molina y Piero Arenas que involucraba a Patricio Parodi. A pesar de que Onelia aseguró que el video estaba editado y fuera de contexto, la versión de Piero generó más confusión. La falta de coherencia entre ambos motivó a Magaly Medina a exponerlos en su programa.

En su programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora fue tajante al analizar las declaraciones de Piero Arenas sobre el escándalo. Según el chico reality, le habría dicho a Onelia que Patricio Parodi estaba en un box privado, pero no lo saludaron porque temían ser grabados, a lo que ella respondió "recontra", en aparente complicidad.

Además, remarcó que las explicaciones ofrecidas por ambos no solo eran distintas, sino que también parecían poco creíbles, sobre todo porque Onelia llevaba una gorra con el nombre de "Pato" durante el podcast en el que intentaron justificar lo ocurrido.

"Es evidente que entre ellos hay más que una amistad. Se nota la emoción entre ambos. Cuando intentan aclarar el asunto, ella lleva una gorra con el nombre del Pato. Por eso Fabio Agostini les dijo que no tenían códigos... y es cierto, en 'Esto es Guerra' todos comparten todo", ironizó la conductora.

En el programa de Magaly Medina también se decidió compartir el audio completo sin editar sobre aquel momento tan polémico y decidió analizar las reacciones de los mismos involucrados, afirmando que no se notaban preocupados por 'Pato' Parodi, sino sonrientes confirmando lo que se escuchó.

"Miren la expresión primero en cámara lenta. El Piero se lo dice sonriendo, si tu estás preocupado por un amigo 'oye está bien borracho', que es lo que supuestamente quiso decir con otra palabra, pero fea. Miren la sonrisa de él, ella sonriendo también le dice 'recontra'. No es que le diga preocupada, sino entusiasmada como un retador. No estamos interpretando, estamos viendo. Cara de preocupada no tienes, está respondiendo a la frase grosera de Piero", comenta la conductora de TV.