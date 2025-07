Onelia Molina niega polémico comentario sobre Patricio Parodi: "Fue un audio que se modificó"

Onelia Molina finalmente rompió su silencio respecto a la conversación que se filtró, en la que se evidencia el gran interés que tendría por Patricio Parodi. La modelo se confesó en su podcast y aclaró que la conversación presentada por los urracos de Magaly fue sacada de contexto.

Durante la emisión del podcast que conducen Roxana Molina, Patricio y Onelia, se tocó el tema del fin de semana. En ese momento, la arequipeña tomó la palabra para explicar que esa noche Patricio había tomado bastante y ella tenía temor de que le pasara algo.

Al no ver a Patricio durante unos minutos, le dijo a su amigo Piero Arenas que le avise si lo veía en algún lado, y fue justamente esta conversación la que desencadenó los rumores de un romance entre ellos.

"Yo sé que Piero es malcriado, desatinado (...) cuando vuelvo al box, Pato no estaba y yo dije: 'Ah, no, ya se lo llevaron y le van a robar o le va a pasar algo'. En eso me cruzo a Piero y me dice: 'No, no sé dónde está'. Le dije: 'Si encuentras a Pato, me avisas'. Y él me dice: 'Pero él está hecho conc**'. Y yo le digo: 'Sí, recontra'", contó Onelia.