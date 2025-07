¿Fue Onelia? Bruno Agostini revela que recibió mensajes tras revelación sobre Vania: "Apareciste para desenmascarar"

Bruno Agostini volvió a generar titulares este martes 1 de julio luego de presentarse en el programa 'La Noche Habla', donde compartió detalles inéditos de lo que ocurrió después de su participación en 'El Valor de la Verdad'. El español aseguró que recibió múltiples mensajes privados por parte de personajes conocidos del medio artístico, quienes lo felicitaron por sus declaraciones sobre su expareja, Vania Bludau.

Durante la entrevista, Bruno Agostini sorprendió al asegurar que, tras sus revelaciones en el programa de Beto Ortiz, distintas figuras del medio lo buscaron para expresarle su apoyo. Según contó, tanto hombres como mujeres relacionados al espectáculo le escribieron para agradecerle por sacar a la luz situaciones que, según ellos, también vivieron con Vania Bludau.

"He recibido mensajes de chicas y chicos famosos de la televisión, no voy a decir los nombres, pero diciendo: 'Gracias, porque después de siete años que te has ido, apareciste en el mejor momento para desenmascarar a una chica que me ha hecho esto, esto, esto...'. Me están contando ejemplos de cosas porque yo, durante estos seis años, no me he enterado de nada de la tele, estoy aquí trabajando tranquilo, y me han contado historias de esta chica con otras chicas, con otras parejas", relató el español.