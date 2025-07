Bruno Agostini perdona a Melissa Paredes por contar noche íntima y advierte: "Fabio tiene guardados los mensajes"

Bruno Agostini volvió a hablar sobre la polémica noche que vivió con Melissa Paredes. En la última edición de "La Noche Habla", el español sorprendió al asegurar que, aunque ya la perdonó, aún tiene pruebas guardadas por si se necesita aclarar las cosas.

Bruno Agostini se pronunció una vez más sobre el escándalo que protagonizó con Melissa Paredes. Esta vez, el español aseguró que ya la perdonó, pero dejó en claro que tiene pruebas guardadas por si ella sigue desmintiendo lo sucedido.

Bruno Agostini asegura que hay pruebas. En una reciente entrevista en el programa "La Noche Habla", Bruno Agostini fue consultado por las últimas declaraciones de Melissa Paredes sobre el polémico encuentro íntima. La actriz había retado públicamente al español a que lo demuestre, según Tilsa Lozano. Ante esto, Bruno fue directo.

"Sería feo que salga con mensajes que gracias a Dios Fabio los tiene todos guardados" , soltó el español, dejando a todos sorprendidos. Tilsa quiso saber más detalles y le preguntó si de verdad tenía pruebas. Bruno no dudó en responder: "Sí, pero no voy a sacar nada. No voy a mostrar nada ni voy a hacer esto más largo" , aclaró, dejando en suspenso a todos.

El ex chico reality insistió que no quiere más problemas, pero dejó claro que si alguien duda, las conversaciones están a buen recaudo.

Bruno afirma que ya la perdonó pero le echa la culpa del escándalo. Pese a todo el lío mediático, Bruno aseguró que ya no guarda rencor hacia Melissa Paredes. Incluso, resaltó que coincide con una reflexión que ella dio hace poco.

Según Bruno, todo comenzó porque Melissa, en un arranque de inmadurez, le contó el famoso chisme en los camerinos tras pelearse con su examiga.

"Ella fue la que abrió el abanico... Durante 3 años guardé silencio y no quise contar nada" , afirmó. Además, Bruno opinó que en su reciente entrevista, Melissa evitó negar los hechos de manera directa. "Si fuera mentira, no tendría que perdonar absolutamente nada" , dijo firme.

Cuando le preguntaron si le molestó que Melissa lo llamara poco caballero, Bruno no se inmutó y afirmó que no.

"Me da igual que diga todas las palabras que quiera sobre mí. Yo a ella no le falto el respeto. Ni le voy a faltar el respeto. Solo confirmé lo que ella contó a todo el mundo" , aclaró.

También dejó en claro que no tiene intenciones de buscar a Sebastián Lizarzaburu para que respalde su versión, ni con nadie. Sobre si el supuesto "trío" con Melissa fue más de una vez, Bruno fue directo.

"Solamente una oportunidad", aseguró. Finalmente, dejó claro que no piensa volver a hablar con ella. "No quiero entrar en conflicto ni responderle a una mujer cuando me falta el respeto en televisión. Siempre he dicho que son dos mujeres estupendas, dos mujeres increíbles", concluyó el español, dando por cerrado el tema, al menos por ahora.