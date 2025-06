Bruno Agostini ganó S/50 mil en EVDLV: Las 21 preguntas sobre Milett, Micheille, Melissa Paredes y más

Bruno Agostini se sentó en el temido sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y no se guardó nada. El español respondió las 21 preguntas y se llevó el premio mayor de S/50 mil. Durante el programa, habló de sus amores con conocidas figuras del espectáculo, peleas familiares y hasta problemas en la frontera.

Bruno Agostini se convirtió en el gran ganador de la noche en "El Valor de la Verdad". El español respondió las 21 preguntas del programa y se llevó el premio máximo de S/50 mil. Durante la emisión, el ex chico reality soltó varias bombas que involucraron a Milett Figueroa, Micheille Soifer, Melissa Loza, Melissa Paredes y más. Aquí te contamos todas las preguntas y lo que respondió.

1. ¿Tuviste una relación clandestina con Milett Figueroa?

Respuesta: Sí. (Verdad). Bruno confirmó que tuvo un romance con Milett, pero lo mantuvieron en secreto por temas de imagen. Según dijo, ambos acordaron no hacerlo público para que ella no pierda oportunidades laborales.

2. ¿Te vio semidesnudo la madre de Milett Figueroa?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que la mamá de Milett lo sorprendió en toalla en su casa. Contó que todo ocurrió después de una reunión y que fue un momento bastante incómodo.

3. ¿Tuviste un romance con Micheille Soifer?

Respuesta: Sí. (Verdad). Bruno admitió que tuvo una relación con la popular 'Michi' durante su etapa en el reality "Combate". Dijo que su vínculo con ella fue intenso pero breve.

4. ¿Le pediste matrimonio a Cinthya Coppiano?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que estuvo tan enamorado de la presentadora ecuatoriana que llegó a pedirle matrimonio. Aunque no se casaron, recordó con cariño que su familia la recibió bien en España.

5. ¿Te decían maricón por usar zunga?

Respuesta: Sí. (Verdad). Bruno contó que recibió burlas por usar ese tipo de bañador. Sin embargo, dijo que nunca le afectaron las críticas.

"Yo que soy natural, me encanta mostrar el cuerpo. Me mato en el gimnasio" , aseguró Bruno Agostini sobre su físico.

6. ¿Te dejó tu esposa por un multimillonario?

Respuesta: Sí. (Verdad). El español recordó que su exesposa lo dejó por un hombre con mucho dinero. Aunque le dolió en su momento, ahora lo ve como una experiencia de aprendizaje.

7. ¿Tuviste un romance con Vania Bludau?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que tuvo un corto romance con la modelo. Dijo que terminaron mal porque ella mostró actitudes que no le gustaron.

8. ¿Tuviste un romance con Jamila Dahabreh?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que conoció a Jamila en Lima y que después volvieron a encontrarse en Ibiza. Según Bruno, en ese viaje compartieron varios momentos juntos.

9. ¿Te peleaste con 'Coto' Hernández por Jamila Dahabreh?

Respuesta: Sí. (Verdad). Bruno relató que tuvo una discusión fuerte con Coto por temas de celos. Dijo que Coto se molestó mucho al enterarse que él había estado con Jamila.

10. ¿Te peleaste con Jenko del Río?

Respuesta: Sí. (Verdad). Aceptó que tuvo un enfrentamiento con Jenko. Incluso dijo que no tendría problema en volver a pelear con él si se da la ocasión.

11. ¿Golpeaste a tu hermano Fabio?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que en una discusión en casa perdió la paciencia y le dio un manotazo a su hermano. Fabio le devolvió el golpe, pero después hicieron las paces.

12. ¿Tuviste un choque y fuga con Melissa Loza?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dijo que tuvo un par de salidas con Melissa, pero que no pasó de ahí. Contó que el tema le trajo algunos problemas con su pareja de ese momento.

13. ¿Le fue infiel por tu causa Michelle Soifer a Erick Sabater?

Respuesta: Sí. (Verdad). Bruno aceptó que la relación entre Michelle y Erick ya estaba mal. Sin embargo, por su cercanía con ella, se dio una infidelidad.

14. ¿Fingiste tener dinero para conquistar a una actriz venezolana?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que para impresionarla fingió tener más dinero del que tenía. Incluso contó que llegó a robarse un trago para invitarle algo.

15. ¿Tienes más jale que Fabio con las mujeres?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dijo que aunque su hermano Fabio Agostini tiene mejor físico, él tiene más carisma.

"Fabio es guapísimo, yo he sido como más payaso... Yo creo que mi hermano Fabio tiene un fisicazo impresionante, admirable, que no me quedo atrás tampoco, pero mi principal trabajo era tocar una puerta y vender una enciclopedia", comentó.