Bruno Agostini cuenta que tuvo romance con Micheille Soifer mientras ella estaba con Erick Sabater: "Por un año"

Bruno Agostini se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y soltó una confesión que dejó a muchos en shock. El español reveló que tuvo una relación sentimental con Micheille Soifer cuando ella todavía vivía con su entonces pareja, Erick Sabater.

La declaración sorprendió porque hasta ahora ninguno de los dos había hablado de este tema tan directo. Bruno contó que todo empezó cuando 'Michi' estaba atravesando una fuerte crisis con Erick.

Bruno y Micheille, más que amigos. Bruno aseguró que siempre estuvo cerca de Micheille en sus momentos difíciles.

"Ella me contaba los problemas, yo sabía los problemas que tenía. Una vez me acuerdo que algo me pasó en Combate, ella vino, me ayudó, me limpió la herida y me cuidó", recordó el español, mostrando que su amistad iba más allá de lo laboral.