Bruno Agostini pone nerviosa a Tilsa Lozano y ella le toca el pecho: "Eres un monumento de mujer"

¡Momentazo en vivo! Bruno Agostini encendió el set de "La Noche Habla" al protagonizar una escena llena de coqueteo con Tilsa Lozano. El modelo español no solo le lanzó piropos en plena transmisión, sino que además provocó que la conductora termine tocándole el pecho frente a todos.

Todo comenzó cuando Bruno Agostini llegó al set de "La Noche Habla". Tilsa, quien minutos antes se había quebrado en vivo por la polémica con su exesposo Jackson Mora, cambió por completo su expresión al ver al español entrar. Un día antes, Bruno había estado en el programa y la producción notó cierta química entre ambos, por lo que no dudaron en preguntarle al respecto y pasaron el video en plena transmisión.

"Yo creo que en otra vida nos conocíamos, fuimos pareja y la pasamos rico. Fíjate, hacía tiempo que no me sentía tan cómodo como una periodista, presentadora que me estuviera hablando" , soltó el español,

Bruno elogia sin filtro a Tilsa Lozano. Más adelante, cuando le preguntaron a Bruno sobre las relaciones abiertas y la forma de ser de los españoles, soltó un piropazo que dejó a Tilsa sin palabras.

" Ahora mismo. Aquí a mi izquierda hay un monumento de mujer que lo está pasando mal y no merece pasarlo mal. Porque mujeres así no merecen pasarlo mal " , dijo Bruno, mientras Tilsa se sonrojaba.

La exmodelo, nerviosa, intentó desviar el tema, pero el español fue directo y hasta le dio un beso en la mejilla, lo que causó risas y bromas entre sus compañeros.

Tilsa quiso bromear contando los pectorales de Bruno. Pidió a la producción que pusieran en pantalla una foto del español sin polo. Mientras todos miraban la imagen congelada, Tilsa empezó a contar 8 "coquitos" entre risas. Pero Bruno no se quedó callado y la retó en vivo.

"Perdón, ¿por qué se va a la pantalla si me tiene aquí al lado?", soltó. Tilsa, entre nervios y bromas, se acercó y terminó tocándole el pecho en plena transmisión. "Es real. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho", confirmó la conductora. Bruno intentó subirse un poco más el polo, pero Tilsa lo detuvo de inmediato. "No te bajes más, te lo pido por favor. No quiero que después me llame tu mujer", dijo.