Jackson Mora en cena romántica con española cuando aún era esposo de Tilsa Lozano, revela 'Magaly TV La Firme'

Hace unos meses, la conductora Tilsa Lozano reveló que decidió divorciarse de Jackson Mora tras las acusaciones de infidelidad de parte del boxeador. Es así como ahora, han salido nuevas imágenes donde antes de su divorcio, el deportista estuvo una cena con una amiga española.

Durante los últimos días, Jackson Mora ha sido captado con una anfitriona de su equipo en viaje y se habla que ya estaría superando a Tilsa Lozano. Ahora, el programa 'Magaly TV La Firme' acaba de revelar unas nuevas imágenes del boxeador con una amiguita española.

En el video de adelanto, se informa que Jackson Mora estuvo en una cena romántica con esta jovencita cuando aún era el esposo de Tilsa Lozano. Se revelaron fotos donde el boxeador sale feliz junto a esta joven española.

La artista no se quedó callada y contó en vivo que su exesposo Jackson, le escribió luego de que se hiciera público su 'ampay' con una joven anfitriona en una discoteca. Además, no desaprovechó el espacio de 'La Noche Habla' para mandarle su chiquita.

"Lo único que le puedo aconsejar es que si a él le molesta que este u otro programa de farándula hable de él, debería pensar un poquito, haz tus encerronas, aprende de los peloteros, alquila tu Airbnb, invierte tu billete, no vayas a lugares públicos... Si no quieres que te graben, no te expongas. Y si no, parece que te gustó la huevadit*", soltó entre risas.