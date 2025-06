Onelia Molina se disculpa tras burlarse del peso de Macarena Vélez en el pasado: "Asumo toda la culpa"

En las últimas se ha observado la gran amistad que formaron Macarena Vélez y Onelia Molina, tras lo sucedido con Alejandra Baigorria. Ahora, se viralizó un video donde la odontóloga se burló de la 'chica filtros' durante un juego de 'Esto es Guerra' donde habló sobre su peso.

Luego de que Onelia Molina recordara que se burló de Macarena Vélez en el pasado por su peso y este video fue compartido por Alejandra Baigorria en TikTok actualmente, se disculpó públicamente con su amiga. Así mismo, afirma estar arrepentida por su actuar y acepta la culpa de no haberse comportado bien.

"Considero que en esa situación mi manera de actuar no fue la correcta, estoy arrepentida y en su momento también lo estuve. Siento que me dejé llevar por el reality, no lo supe manejar, me dejé llevar por muchas cosas atrás, mala mía completamente, asumo toda la culpa" , expresó.

Así mismo, la odontóloga afirma que no se caracteriza por hablar así de otras personas. Además, revela que cuando inició en 'Esto es Guerra' se dejó llevar, pero ahora es más madura que aquel entonces.

"La quiero mucho, disculpa de todo corazón, no estuvo bien, no me caracterizo por hablar de esa manera de las personas, nunca voy a hablar mal de alguien, pero sí acepto que me dejé llevar, era muy nueva en ese tiempo y esa no era la Onelia", agregó en la entrevista.