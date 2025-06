Pamela López agradece a sus hijos por apoyarla tras su separación de Christian Cueva: "La razón de mi vida"

Pamela López está viviendo una de las etapas más bonitas de su vida, ya que se encuentra nuevamente enamorada, esta vez del cantante de salsa Paul Michael. Sin embargo, también está enfocada en la crianza de sus hijos, a quienes les ha agradecido por ser su fortaleza tras su separación de Christian Cueva.

La empresaria terminó su relación con Cueva hace aproximadamente un año, en medio de un escándalo de infidelidad del futbolista. Sin embargo, lejos de quedarse en el dolor, empezó a trabajar y a posicionarse como una figura más en el ambiente del espectáculo.

Actualmente, se ha convertido en accionista de una discoteca llamada 'La Cueva de Kittypam' y pasa mucho tiempo con sus hijos, ya que también trabaja presentándose en medios de comunicación y como influencer. Pamela expresó la gran admiración que siente por sus pequeños en una publicación donde les agradece por ser su fuerza para seguir día a día.

"¡Ustedes son la razón de mi vida! (Con la chimi). Cuando pensé que ya no podía más y que el mundo entero se me venía encima, ustedes, con su amor, con sus ocurrencias, con sus sueños, con sus locuras y con sus atenciones, me revivieron como el ave fénix... Algún día escribiremos juntos un libro con final feliz, HASTA LA CASITA DE DIOS", escribió.