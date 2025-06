Paul Michael asegura que no le molesta que le digan mantenido: "Sé de donde saco mi dinero"

Paul Michael está más enamorado que nunca de Pamela López, y no descartó que en un futuro cercano empiece a convivir con la influencer. Además, el cantante de salsa asegura que no le molestan las críticas que ha recibido por su relación con Pamela, e indicó que siempre se mantiene trabajando para sustentarse económicamente.

En entrevista con el programa América Espectáculos, el 'Chalaquito' dijo que le gustaría vivir con Pamela López, ya que considera que es una gran mujer. Además, descartó que su romance con la empresaria sea algo fugaz, ya que él va muy en serio y siente que la ama después de haberla estado conociendo durante tres meses.

Por otro lado, fue consultado sobre las críticas que ha recibido por no tener un oficio conocido. Sin embargo, se defendió diciendo que trabaja muy duro, pero no todo lo publica en redes sociales y la gente ha malinterpretado su trabajo.

"No me molesta, porque yo sé lo que hago mientras no subo historias. Yo puedo subir una historia de 15 segundos y la gente piensa que eso es mi día completo, y no es así, porque yo estoy trabajando por la sombra (...) No me molesta que me tilden de mantenido, porque la verdad no lo soy, tengo mis cosas y sé de dónde saco mi dinero", agregó.