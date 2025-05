Mayra Goñi revela cuáles son los requisitos que debe tener su próximo novio: "El paquete completo"

Mayra Goñi confesó en una reciente entrevista que se encuentra soltera y sin compromiso desde hace bastante tiempo, ya que está enfocada en sus proyectos personales y en su lanzamiento como cantante. Sin embargo, aclaró que, si en algún momento le llega el amor, esa persona debe cumplir ciertos requisitos para que ella lo pueda considerar.

Las aspiraciones de Mayra Goñi

La actriz, que cumplió 32 años hace poco, aseguró que cuando era joven fue mucho más exigente en cuanto al físico, pero actualmente está más interesada en otras cualidades, como los buenos sentimientos de la otra persona y su personalidad.

"Me fijo en el corazón de las personas, en sus ganas de salir adelante, sus aspiraciones, que me admire, que sea caballero, la personalidad, eso me enamora más que el físico... pero si llega el paquete completo, pues genial", declaró a Trome.

La exnovia de Fabio Agostini también habló indirectamente sobre su vinculación con el streamer Neutro, quien apenas tiene 20 años. Mayra no descartó tener una relación con un hombre menor, pero indicó que prefiere relacionarse con personas de su edad o un poco mayores.

"No quiero un hombre en mi vida que me quite el tiempo o me estorbe, sino una persona que trabaje y me aporte en todos los sentidos. Tampoco un buena gente que se quede en casa y yo me rompa el lomo trabajando. No creo que sea tan complicado", agregó.

Por otro lado, Goñi aseguró que actualmente no busca a alguien perfecto y mucho menos bello, ya que necesita que su próximo novio sea una persona trabajadora, con muchos proyectos y que sume de forma positiva en su vida.

Fabio descarta a Mayra Goñi

Fabio Agostini está viviendo una nueva etapa. El modelo español se encuentra en México enfocado en sus nuevos proyectos, y desde allá sorprendió con declaraciones contundentes sobre su expareja, Mayra Goñi. En una entrevista con el programa "América Hoy", Fabio aseguró que esa relación ya es parte del pasado.

"Yo ni me acuerdo de Mayra, o sea, siempre me acuerdo de Mayra cuando me la nombran todos ustedes. He tenido ya como tres novias después de ella y me he enamorado después de ella también", soltó sin filtros.

Es así que, Mayra Goñi atraviesa una etapa de crecimiento personal y profesional, priorizando sus metas antes que el amor. Aunque no cierra las puertas a una nueva relación, tiene claro que solo aceptará a alguien que sume, la valore y comparta su visión de vida.