Marcelo Tinelli aclara su relación con Milett Figueroa tras rumores de ruptura: "Todo perfecto"

Los rumores de separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa han estado circulando en los últimos días, especialmente después de que ambos no pasaron la Navidad juntos. Sin embargo, el conductor argentino decidió aclarar la situación y desmentir cualquier crisis en su relación con la modelo peruana.

Tras no pasar la Navidad juntos, Tinelli explicó que se trató de un acuerdo mutuo y reafirmó que todo sigue en perfectas condiciones entre ellos, dejando en claro que celebrarán el Año Nuevo juntos y con mucho amor.

Todo comenzó cuando Tinelli celebró la Nochebuena en compañía de sus hijos, pero sin la presencia de Milett. Esto generó especulaciones entre los medios, que rápidamente comenzaron a hablar de una posible ruptura. Sin embargo, el propio Tinelli salió al paso de estos rumores cuando fue abordado por un reportero de Farándula Show.

"Seguramente, va a venir para fin de año. Está todo bien, todo perfecto, ahora están llegando las chicas" , comentó Tinelli, dejando en claro que no había ningún problema en su relación.

Además, explicó que él y Milett habían acordado pasar la Nochebuena separados y estar juntos para celebrar el Año Nuevo.

"El primero que vino fue Lolo. Ya habíamos quedado en pasar la Nochebuena solos, juntos. Está todo muy bien" , agregó el conductor, reafirmando que no hay ninguna crisis entre ellos.

Durante los últimos días, Milett Figueroa fue objeto de rumores sobre un posible embarazo, después de que algunos seguidores notaran que su abdomen se veía ligeramente más pronunciado en una foto reciente. Ante estas especulaciones, Milett no dudó en responder con mucha seguridad en sus redes sociales.

"Normalicemos entender que el abdomen también se inflama. ¡Me gusta comer de todo! Me cuido muy poco con la comida y disfruto mucho. Nadie me quita lo bailao", explicó, dejando claro que está feliz con su figura y no está esperando un bebé.