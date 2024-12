Leslie Shaw sobre conciertos de Radio Karibeña: "Me encanta estar presente porque son eventos masivos"

Leslie Shaw sigue conquistando corazones en la música, y esta vez lo hizo con una entrevista en Radio Exitosa, donde compartió sus emociones sobre los conciertos y su participación en los eventos de Radio Karibeña. La cantante reveló detalles de sus próximos conciertos y cómo se siente al estar cerca de su público.

Leslie Shaw está más que feliz con su participación en los conciertos organizados por Radio Karibeña. En una reciente entrevista en Radio Exitosa, la cantante compartió sus sentimientos sobre estos eventos y su experiencia en la música, destacando lo importante que es que sus fans se involucren.

Al ser consultada sobre sus próximos conciertos, Leslie expresó su emoción por formar parte de los grandes megaconciertos de Radio Karibeña. Por ello, la cantante reveló lo mucho que disfruta participar en estos eventos masivos.

"Me encanta estar presente en los conciertos de Radio Karibeña porque la pasamos increíble. Hace poquito estuvimos en Arequipa. Son eventos masivos, como me gustan, con la gente. De ahí yo canto con mis compadres. De ahí bajo, me tomo fotos, hacemos contenido para las redes. En verdad la paso súper bien" , dijo con una sonrisa, mostrando lo bien que se la pasa con el público.

Uno de los conciertos más esperados es el que se realizará en Acho, por fin de año, donde Leslie Shaw también estará, así como en el que se realizará en San Juan de Miraflores. El 2024 ha sido un año especial para Leslie, ya que ha estado cantando cumbia y disfrutando de un vínculo más cercano con su público.

La conexión con sus seguidores es algo muy especial para Leslie Shaw. Por ello, explicó cuánta importancia les da y los detalles que tiene con ellos.

Sobre sus futuros proyectos, Leslie no escondió su entusiasmo por lo que se viene. También mencionó que tiene planes de grabar un videoclip especial para su gente de la selva.

"Claro que sí, se vienen nuevas sorpresas para la selva. Me encanta ir, he cantado muchas veces en Tarapoto. En Iquitos he estado casi viviendo cuando filmamos Cementerio General. Entonces, me encanta poderles llevar alegría, vestuarios, coreografías", explicó.