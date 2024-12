Calendario enero 2025: ¿Qué feriados y días no laborables habrá en Perú?

El 2025 comenzó con muchas expectativas y, como siempre, los peruanos ya están organizando sus planes para disfrutar de los feriados y días no laborables que se vienen. Si estás planeando descansar, viajar o simplemente disfrutar de tiempo en familia, te contamos todo lo que debes saber sobre los días libres que traerá enero de 2025.

¿Qué feriados y días no laborables hay enero 2025?

El 1 de enero de 2025 marca el primer feriado nacional en Perú, celebrando el Año Nuevo. Este día será de descanso obligatorio para todos los trabajadores, tanto del sector público como privado. Como es habitual, aquellos que trabajen en un feriado como este recibirán un pago adicional, generalmente el triple del salario habitual. Si no trabajas, aprovecha para descansar y comenzar el año con energía.

¿Cuántos feriados hay en enero de 2025? Aunque el calendario de enero comienza con el Día de Año Nuevo, no habrá más feriados ni días no laborables en este mes. Sin embargo, muchos aprovechan este primer feriado para hacer planes familiares o incluso realizar un viaje corto. Recuerda que, aunque no haya más feriados, el 1 de enero es un día ideal para disfrutar de las festividades de inicio de año.

¿Qué son los días no laborables?

Además de los feriados, el Gobierno de Perú suele declarar algunos días no laborables. Estos días están dirigidos principalmente a los trabajadores del sector público, pero el sector privado puede decidir si también se acoge a estas fechas.

Los días no laborables se implementan con el objetivo de promover el turismo interno y dar más tiempo para descansar. Aunque aún no se ha publicado la lista oficial de estos días para 2025, se espera que pronto se anuncien más fechas para disfrutar de un día libre.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Es importante saber la diferencia entre feriados y días no laborables. Los feriados son días de descanso obligatorio, donde los trabajadores reciben su salario habitual. Si alguien trabaja en un feriado, se le paga adicionalmente, con un monto normalmente tres veces su salario habitual. En cambio, los días no laborables son más flexibles: solo los trabajadores del sector público tienen derecho a no laborar, mientras que los del sector privado pueden decidir si trabajan o no, dependiendo de su empleador.

Feriados nacionales en 2025

El calendario de feriados nacionales en Perú 2025 incluye 16 días festivos, que abarcan tanto celebraciones religiosas como cívicas. Entre los más importantes están:

1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo 17 y 18 de abril : Jueves Santo y Viernes Santo

: Jueves Santo y Viernes Santo 1 de mayo : Día del Trabajo

: Día del Trabajo 29 de junio : San Pedro y San Pablo

: San Pedro y San Pablo 28 y 29 de julio : Fiestas Patrias

: Fiestas Patrias 8 de octubre : Combate de Angamos

: Combate de Angamos 1 de noviembre : Día de Todos los Santos

: Día de Todos los Santos 25 de diciembre: Navidad

Estos días no solo representan momentos para celebrar, sino también oportunidades para tomar un descanso y disfrutar de actividades con la familia, ya sea en casa o viajando a algún destino turístico.

Planifica tu tiempo libre

Es claro que en 2025 habrá muchas oportunidades para descansar y disfrutar del tiempo libre. Aprovecha los feriados y días no laborables para organizar tus actividades, ya sea para un descanso merecido o para pasar más tiempo con los tuyos.

¡Ya sabes! En enero, el único feriado es el 1 de enero, pero el resto del año te esperan muchos más días para disfrutar. ¡A descansar y empezar el 2025 con todo!