Precio del DÓLAR HOY, viernes 22 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en Perú cerró la jornada de este viernes 22 de agosto con una leve variación respecto al día anterior, manteniéndose dentro de su tendencia estable de las últimas semanas. La divisa estadounidense sigue mostrando un comportamiento predecible en el mercado cambiario nacional.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza en S/ 3.533 para la compra y S/ 3.541 para la venta, cifras que confirman la solidez del rango en el que se ha movido durante todo el mes de agosto.

Estabilidad prolongada del dólar. En lo que va de agosto, la moneda extranjera ha fluctuado dentro de un margen muy reducido, evitando movimientos bruscos que podrían generar incertidumbre. Este escenario ha permitido que tanto familias como empresas planifiquen sus operaciones con mayor tranquilidad.

Precio del dólar del 1 al 22 de agosto. (SUNAT)

Factores que sostienen la calma. El equilibrio observado responde a un contexto internacional sin grandes sobresaltos y al accionar del Banco Central de Reserva (BCR), que interviene de manera oportuna para evitar desajustes. Además, el ingreso de divisas por exportaciones y remesas ha ayudado a contener presiones en el tipo de cambio.

Impacto en la economía local. La estabilidad del dólar beneficia a quienes tienen deudas en esta moneda, pues no enfrentan incrementos imprevistos en sus pagos. También da un respiro a importadores y comerciantes que realizan compras en el exterior, al mismo tiempo que brinda confianza a los hogares para proyectar sus gastos.

Perspectivas en el corto plazo. Especialistas apuntan que la tendencia de calma se mantendría en los próximos días, siempre que no se presenten eventos internacionales de alto impacto. El mercado local prevé que el billete verde continúe moviéndose alrededor de los S/ 3.53, sin mostrar cambios drásticos.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 22 de agosto de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que antes revises bien el tipo de cambio. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es mejor estar informado para no perder dinero y sacarle el mayor provecho a tu plata.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar estas fuentes confiables para conocer el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se mantiene estable este viernes 22 de agosto, con un precio de S/ 3.533 para la compra y S/ 3.541 para la venta. Aunque se registra un ligero ajuste, el mercado cambiario nacional conserva su estabilidad, ofreciendo seguridad tanto a ciudadanos como a empresas en sus operaciones financieras.