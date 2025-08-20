Precio del DÓLAR HOY, 20 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú inició la jornada de este miércoles 20 de agosto con un leve retroceso, manteniendo la tendencia de estabilidad que ha caracterizado al billete verde durante las últimas semanas. La moneda estadounidense sigue moviéndose en un rango controlado y sin sobresaltos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza en S/ 3.531 para la compra y S/ 3.538 para la venta, valores que reflejan una ligera baja en comparación con el cierre del martes.

Evolución reciente del dólar. A lo largo de agosto, la divisa ha mostrado un comportamiento estable, con variaciones mínimas entre jornadas. Aunque en ciertos días alcanzó niveles más altos, cercanos a los S/ 3.58, en general se ha mantenido en un promedio que ronda los S/ 3.55, sin generar mayor volatilidad en el mercado.

Precio del dólar del 1 al 20 de agosto. (SUNAT)

Estabilidad en el mercado cambiario. La calma en el tipo de cambio responde, en parte, a la política del Banco Central de Reserva (BCR), que ha intervenido cuando fue necesario para evitar movimientos bruscos. Asimismo, el flujo constante de dólares provenientes de exportaciones ha aportado a este escenario de tranquilidad.

Impacto en ciudadanos y empresas. Esta estabilidad beneficia a los hogares que tienen deudas en dólares, pues reduce el riesgo de incrementos inesperados en sus cuotas. Por su lado, los importadores encuentran un entorno predecible para sus operaciones, mientras que los exportadores pueden planificar con mayor certeza sus ingresos.

Perspectiva económica. Los analistas coinciden en que el tipo de cambio continuará mostrando estabilidad en el corto plazo, salvo que se presenten choques externos que alteren el equilibrio. Mientras tanto, la moneda estadounidense seguirá oscilando en un rango que da confianza tanto a los inversionistas como a los consumidores.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 20 de agosto de 2025 tienes en mente comprar o vender dólares, lo primero que debes hacer es revisar el tipo de cambio antes de cualquier operación. Recuerda que el precio del dólar no es fijo: cambia según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía parece estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y aprovechar mejor tus transacciones.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier movimiento. Aparte de la SUNAT, también puedes verificar el tipo de cambio en estas fuentes seguras:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene su estabilidad este miércoles 20 de agosto, con un precio de compra de S/ 3.531 y de venta de S/ 3.538. Aunque presenta una leve baja frente a la jornada anterior, el mercado cambiario sigue firme y predecible, lo que genera confianza para las operaciones financieras y comerciales.