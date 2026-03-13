Reniec: Peruanos podrán votar con DNI vencido en las Elecciones Generales 2026

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo domingo 12 de abril. En este contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó un mensaje de tranquilidad para los miles de electores peruanos: se podrá votar con el DNI caduco o por vencer.

Vota con DNI vencido en estas Elecciones Generales

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC, la cual prorroga de forma excepcional la vigencia de los DNI vencidos o por caducar hasta el próximo 12 de abril. Esta medida busca garantizar que todos los ciudadanos peruanos puedan ejercer su derecho al voto sin impedimentos administrativos durante las Elecciones Generales 2026.

Esta prórroga solo surtirá efecto para el ejercicio del sufragio, es decir, para el domingo 12 de abril, fecha en la cual se elegirán a las autoridades más importantes del país: presidente y vicepresidentes de la República, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Estas elecciones marcarán el retorno al sistema parlamentario bicameral.

🚨 #Importante



En las Elecciones Generales 2026, sí podrás votar con tu #DNI vencido o por vencer.



Gracias a la Resolución Jefatural del RENIEC N.° 030-2026/JNAC/RENIEC, emitida hoy, se autoriza su uso únicamente para identificarte y votar este 12 de abril.



🔎 Más información:... pic.twitter.com/CWUZYBATLL — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) March 13, 2026

Los ciudadanos podrán identificarse con el DNI azul o el documento electrónico en su versión 1.0, 2.0 y 3.0 en la mesa de sufragio, a pesar de que se encuentren caducos. De acuerdo al padrón electoral para las Elecciones Generales 2026, cuyo cierre realizó el Reniec el 14 de octubre del 2025, registra a 27 325 432 electores (mujeres 13 119 593 y hombres 12 995 026).

Reniec amplía campaña DNI electrónico a 30 soles hasta diciembre

El Reniec ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2026 su campaña para obtener el primer DNI electrónico a un costo reducido de 30 soles. Esta iniciativa busca incentivar que la ciudadanía cuente con un documento vigente y con datos actualizados para sus diversos trámites legales.

La tarifa especial aplica para mayores de 17 años en casos de inscripción, renovación o duplicado, mientras que los menores pagarán solo 16 soles hasta el fin del proceso electoral. Además, estos nuevos ejemplares cuentan con una vigencia de diez años para adultos y de tres años para menores de 12 años.

En lo que va del 2026, Reniec ha emitido más de 2 millones de DNI electrónicos a nivel nacional. Estos serán utilizados por los ciudadanos para realizar diversos trámites e identificarse en los distintos procesos electorales que se desarrollarán este 2026. A la fecha, existen más de 1 800 000 personas que tienen el DNI caduco o vencido.

En resumen, el Reniec anunció que los peruanos podrán votar con el DNI vencido en las Elecciones Generales 2026. Esta medida busca garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin incoveniente durante el proceso electoral.