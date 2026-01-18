BTS: Reniec revela que más de 1800 peruanos llevan nombres inspirados en la banda de k-pop

El impacto del fenómeno BTS en el Perú va mucho más allá de la música, los conciertos multitudinarios o la presencia constante del grupo en redes sociales. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que más de 1,800 peruanos llevan nombres inspirados en los integrantes del grupo de K-pop, reflejando cómo el fanatismo ha influido incluso en decisiones personales y registros oficiales.

Jin, V y Jimin encabezan los registros oficiales

De acuerdo con los datos compartidos por el Reniec, el nombre más recurrente entre los inspirados en BTS es Jin. En total, 1,233 personas han sido inscritas oficialmente con ese nombre en el país. Le siguen V, con 384 registros, y Jimin, con 133 ciudadanos que lo llevan en su Documento Nacional de Identidad.

La lista completa permite identificar qué integrantes del grupo cuentan con mayor presencia en los registros civiles peruanos, si bien Jin lidera ampliamente las cifras, seguido por V y Jimin. El registro también muestra a Suga ha sido elegido en 45 casos, Jungkook en 40 y J-Hope registra un solo caso a nivel nacional.

Según explicó el Reniec, estas decisiones responden al entusiasmo de las llamadas "mamás ARMY", quienes rinden homenaje a BTS al inscribir a sus hijos, al considerar que el grupo representa identidad, admiración artística y un vínculo con una cultura global de mensajes positivos.

Más de 1800 peruanos llevan nombres inspirados en BTS. (Foto: RENIEC)

El fenómeno ARMY y la expectativa por el regreso de BTS

La publicación de estas cifras coincide con el anuncio del esperado "BTS World Tour", gira que incluirá dos fechas en Lima los días 9 y 10 de octubre de 2026, generando gran expectativa entre los fanáticos peruanos tras la pausa del grupo por el servicio militar y sus proyectos individuales.

Parte fundamental de este fenómeno es ARMY, la comunidad global de fans del grupo, cuyas siglas significan "Adorable Representative M.C. for Youth" y agrupan a millones de seguidores en el mundo. En el Perú, este fandom ha ganado fuerza con el tiempo, organizando actividades solidarias, eventos culturales y campañas de apoyo ligadas a valores como la inclusión, el respeto y la diversidad.

Ser ARMY implica un compromiso que va más allá de escuchar música. Para muchos seguidores, BTS representa un estilo de vida y una fuente de inspiración que impacta incluso en decisiones familiares, como la elección del nombre de sus hijos.

Los registros del Reniec confirman la huella que BTS ha dejado en el Perú. Más de 1,800 ciudadanos con nombres inspirados en sus integrantes reflejan cómo la música y la cultura pop influyen en la vida familiar. Con la próxima llegada de la banda a Lima y una comunidad ARMY cada vez más activa, el vínculo con sus seguidores peruanos apunta a seguir fortaleciéndose.