BTS confirma conciertos en Perú como parte de su gira mundial 2026: Conoce las fechas oficiales

El sueño del ARMY se hizo realidad. BTS confirmó su llegada al Perú como parte de su esperada gira internacional 2026. En la siguiente nota, te brindamos todos los detalles sobre las fechas oficiales de sus shows y el recinto que albergaría a la agrupación coreana en Lima.

¿Cuándo se presentará BTS en Perú?

Luego de casi cuatro años de pausa y tras completar con éxito su servicio militar, BTS paralizó al mundo del entretenimiento al confirmar su gira mundial 2026. A través de sus canales oficiales, la agrupación de K-pop anunció que Perú será una de sus paradas principales en Latinoamérica.

Los siete integrantes, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, volverán a unirse en un escenario y llegarán al Perú este año. Según el calendario oficial publicado por Bighit Music, las fechas programadas para Lima son 9 y 10 de octubre de 2026.

Estas fechas posicionan al país como un punto estratégico en el tramo latinoamericano, considerando que el grupo no visitaba la región hace años. El anuncio también desató un impacto masivo en redes sociales, donde las seguidoras peruanas compartieron mensajes de entusiasmo, destacando que se trata de un hito histórico para la comunidad.

Posible recinto y otras presentaciones oficiales

Aunque el anuncio oficial detalla los días, el ARMY ya especula sobre el lugar. Debido a la magnitud del evento y la alta demanda de entradas que habrá, es probable que el show de BTS se realice en el Estadio Nacional o San Marcos, recintos con mayor capacidad y tradición para grandes conciertos en el país.

Esta gira marca el reencuentro definitivo del grupo tras su periodo de proyectos personales y servicio militar. El tour iniciará en Goyang, Corea del Sur, en abril de 2026, y recorrerá Asia, Estados Unidos y Europa antes de aterrizar en Sudamérica durante el mes de octubre.

Durante el décimo mes del año, BTS llegará a Bogotá el 2 y 3 de octubre, para luego continuar por Santiago (16 y 17), Buenos Aires (23 y 24) y São Paulo (28, 30 y 31). Se anticipa que el repertorio combine éxitos mundiales como 'Butter' y 'Dynamite' con material inédito perteneciente a esta nueva etapa grupal.

De esta manera, BTS confirmó su llegada a Perú y anunció dos conciertos en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre de 2026, como parte de su gira mundial. Esta noticia representa una nueva etapa para la agrupación y el esperado reencuentro con sus fans.