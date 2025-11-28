Grupo 5 estuvo en Radio Karibeña y anunció que volverá a hacer conciertos multitudinarios: "Pronto"

¡La cumbia está de fiesta! El Grupo 5 visitó 'Ke Rica Mañana' de Radio Karibeña, este viernes 28 de noviembre. La agrupación sorprendió a todos sus fans con una gran noticia: los conciertos multitudinarios del grupo volverán muy pronto.

Grupo 5 se presentó en Radio Karibeña e hizo gran anuncio

El Grupo 5, una de las orquestas más queridas del Perú, visitó el programa 'Ke Rica Mañana' de Radio Karibeña, conducido por Leysi Suárez y Rolly Javier, este viernes 28 de noviembre. La agrupación impactó al revelar que sus conciertos masivos volverán el 2026.

Durante la entrevista en vivo, Leysi Suárez no dudó en preguntar lo que todos los oyentes querían saber. Consultó si el Grupo 5 volvería a realizar esas presentaciones masivas que siempre terminaban en sold out.

"Bueno, cuéntenos, porque la gente pregunta, ¿dónde están?, ¿dónde los podemos ver?, ¿se van a repetir estos conciertos multitudinarios?", dijo Leysi. De inmediato, Rolly intervino: "Los sold out", recordando los llenos totales que lograban. La pregunta final de Leysi fue: "¿Los vamos a poder ver el próximo año?"

28.11.25 | Grupo confirma que volverá a hacer conciertos multitudinarios el 2026. Fuente: La Karibeña pic.twitter.com/LCh7js3jJY — @ghelanma (@ghelanma) November 28, 2025

Y fue Elmer Yaipén, integrante de la agrupación, quien confirmó la noticia que emocionó a la locutora y a los oyentes. El músico reveló que los conciertos multitudinarios del Grupo 5 volverán el próximo año.

"Claro que sí. El próximo año ya estamos planificando hacer tremendo concierto, así que estén atentos que vamos a anunciar pronto el siguiente concierto del Grupo 5", dijo Elmer con una sonrisa.

El legado de los Yaipén sigue más fuerte que nunca

Durante la conversación, los Yaipén hablaron también del secreto de su éxito y del gran legado que su familia ha construido a lo largo de los años. Destacaron que detrás de cada logro hay disciplina, unión y amor por la música que heredaron desde niños.

"Somos la segunda generación de este sueño iniciado por mi padre con su hermano, mi tío Víctor. Llevamos con mucha responsabilidad el legado de mi padre. Igual seguimos ilusionados de que el Grupo 5 continúe con nuestros hijos. Nada es fácil, siempre hay que superar obstáculos en este mundo maravilloso y complicado que es la música", señaló Elmer Yaipén.

El músico aseguró que cada etapa del grupo ha marcado historia y que lo que hoy viven es fruto de mucho trabajo familiar. Recordó que cada generación ha dejado su sello propio, pero sin perder la esencia del grupo.

"Mi padre hizo lo suyo, nosotros también hemos hecho nuestro esfuerzo. Cada etapa ha marcado la diferencia. Todo suma. Estamos viviendo la consecuencia de mucho esfuerzo de nuestra familia", agregó con orgullo.

Por su parte, Christian Yaipén agradeció al público por su cariño y por mantenerlos vigentes en el tiempo. Recalcó que la conexión con sus seguidores es el motor que los impulsa a seguir innovando y creciendo.

"Todo gira en torno a la música y es gracias a las canciones que nos han permitido estar en el corazón de mucha gente. Estamos muy agradecidos a toda la gente que nos apoya y nos sigue manteniendo vigentes. Gracias a ellos seguimos", expresó el vocalista.

Las canciones que marcaron su historia

En otro momento, los integrantes contaron cuáles son los temas que consideran más representativos del grupo. Andy Yaipén mencionó "Cambio mi corazón", canción que marcó el ingreso de Christian Yaipén a la agrupación y que, según ambos, fue un punto clave en su carrera. Por su parte, Elmer Yaipén eligió "Motor y motivo", uno de los himnos más recordados por sus seguidores.

Estas canciones, junto con otros éxitos como "El ritmo de mi corazón" y "Te vas", son las más pedidas en cada presentación del grupo. Sin duda, se han convertido en parte del sello inconfundible del Grupo 5.

En conclusión, con esta visita a Radio Karibeña, el Grupo 5 confirmó que su historia sigue más viva que nunca. El público podrá volver a cantar y bailar sus mejores temas en conciertos masivos, que volverán a reunir a miles de personas al ritmo de la cumbia peruana. La agrupación promete un 2026 lleno de música, alegría y nuevas sorpresas.