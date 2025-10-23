Grupo 5 participó por primera vez en los Billboard Latin Music Week junto a artistas internacionales

¡De Monsefú para el mundo! La orquesta Grupo 5 fue parte, por primera vez, de los Billboard Latin Music Week 2025, un importante encuentro musical que reúne a los artistas más grandes de América Latina. Su presencia en este evento marcó un hito para la cumbia peruana y confirmó el alcance internacional que la agrupación ha logrado con esfuerzo y dedicación.

Grupo 5 asistió a los Billboard Latin Music Week

El Grupo 5 sigue rompiendo barreras y dejando el nombre del Perú en alto. La orquesta norteña participó por primera vez en los Billboard Latin Music Week 2025, un evento que reúne a los artistas más importantes de la música latina y que esta vez tuvo un espacio especial para celebrar la cumbia y la música tropical.

Desde sus redes sociales, la agrupación mostró toda su emoción por este nuevo logro que marca un antes y un después en su carrera. El miércoles 22 de octubre, el Grupo 5 participó oficialmente en el panel, donde compartieron su experiencia como representantes del Perú en este importante evento.

"Seguimos persiguiendo nuestros sueños, llevando nuestra cumbia por todo el mundo. Esta vez tenemos el honor de ser parte del panel 'Cumbia y la explosión de la música tropical' en los Billboard Latin Music Week... ¡Nos vemos, Miami! Será un panel maravilloso lleno de ritmo, historia y amor por nuestra cumbia", escribieron.

Junto a grandes figuras del ritmo latino

El evento, que se realizó en Miami, reunió a grandes estrellas como Olga Tañón, Guaynaa, Luck Ra y Bebeshito, quienes compartieron escenario con los hermanos Yaipén para hablar sobre la evolución de la música tropical y el impacto que ha tenido en las nuevas generaciones.

"Nuestro sonido, el público lo conoce, el público nos acompaña. Y como vieron en el video, fueron tres noches en el Estadio Nacional. Sería muy loco salirse de eso. Más bien es en agradecimiento a ellos, seguirle dando lo que el público quiere", declaró Christian Yaipén, líder del Grupo 5, muy orgulloso de representar al Perú en este importante encuentro musical.

Durante la semana también participaron otras leyendas de la música latina como Carlos Vives, Gloria Estefan, Daddy Yankee, Ozuna y Emilio Estefan, lo que demuestra el nivel del evento y la importancia de que un grupo peruano haya sido parte de esta experiencia.

Una historia de esfuerzo y amor por la cumbia. En el panel "Cumbia y la explosión de la música tropical", los integrantes del Grupo 5 contaron cómo han logrado mantenerse vigentes durante cinco décadas y continuar llenando estadios con cada presentación.

"Y con los años he aprendido y disfruto hoy por hoy, pues, ver a un estadio cantando una canción que no pegó al mes siguiente, pero que pegó años después y ahí está la gente en el estadio cantándola, como la Culebrítica", dijo Christian, recordando con emoción cómo muchas de sus canciones se convirtieron en verdaderos clásicos del repertorio nacional.

El grupo reafirmó su compromiso con seguir creciendo sin perder su identidad, apostando por una fusión entre la cumbia clásica y nuevos sonidos que conecten con las nuevas generaciones. Con una trayectoria sólida y constante evolución, el Grupo 5 demuestra que el éxito también se construye con disciplina y visión.

En conclusión, la participación del Grupo 5 en los Billboard Latin Music Week 2025 representa un paso firme en su expansión internacional y un reconocimiento a su trayectoria. La agrupación demostró que la cumbia peruana tiene un lugar importante dentro de la música latina actual y que su propuesta sigue evolucionando sin perder identidad.