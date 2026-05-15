Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en segunda vuelta

La ONPE presentó sus resultados al 100% de actas contabilizadas y el panorama rumbo al balotaje empieza a definirse. Keiko Fujimori lidera la primera vuelta y Roberto Sánchez ocupa el segundo lugar. Sin embargo, todavía falta la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es el paso clave para confirmar legalmente a los postulantes

Keiko y Sánchez irán a 2da vuelta según resultados ONPE al 100%

La carrera presidencial ya tiene un panorama más claro. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó sus resultados al 100% de actas contabilizadas y, según las cifras difundidas, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son los candidatos que se perfilan para disputar la segunda vuelta presidencial.

La candidata de Fuerza Popular quedó en el primer lugar de la primera vuelta, mientras que el postulante de Juntos por el Perú se ubicó en el segundo puesto. Sin embargo, todavía falta un paso importante: la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Keiko Fujimori lidera primera vuelta

Según el reporte de la ONPE, Keiko Fujimori obtuvo 2′877,678 votos válidos, lo que representa el 17.18% de la votación nacional. Con este resultado, la lideresa de Fuerza Popular quedó como la candidata más votada de la primera vuelta y se encamina a una nueva disputa por la presidencia.

En el segundo lugar aparece Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien alcanzó 2′015,114 votos válidos, equivalente al 12.03%. La definición del segundo puesto fue una de las partes más comentadas del proceso, debido a la corta diferencia que mantuvo durante varios días con Rafael López Aliaga.

Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga y a otros candidatos

De acuerdo con las cifras difundidas por la ONPE, Rafael López Aliaga quedó en tercer lugar con 1′993,904 votos válidos, es decir, 11.904%. Más atrás aparecen Jorge Nieto con 10.971%, Ricardo Belmont con 10.143%, Carlos Álvarez con 7.921% y Pablo López Chau con 7.291%.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Conteo finalizado. A través de su plataforma, la ONPE reveló los resultados oficiales al 100 %: Keiko Fujimori obtuvo el 17.18 % de votos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó el 12.03 %. Los resultados deberán ser proclamados por el Jurado Nacional de... pic.twitter.com/fMN8iicOv2 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 15, 2026

La lista continúa con María Soledad Pérez Tello, quien consiguió 571,170 votos válidos, con 3.410%. Luego figura Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear, con 560,792 votos válidos y 3.348%. Finalmente, Luis Fernando Olivera Vega, conocido como 'Popy' Olivera, obtuvo 307,880 votos válidos, equivalente al 1.838%.

Falta proclamación del JNE

Aunque la ONPE ya presentó su reporte al 100%, los resultados todavía deben ser proclamados oficialmente por el JNE, el domingo 17 de mayo. Ese paso será clave para confirmar legalmente qué candidatos pasan a la segunda vuelta.

El proceso fue seguido con mucha atención por la diferencia ajustada entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Incluso, la prensa internacional informó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lideraban la carrera hacia el balotaje mientras el conteo entraba en su tramo final.

En conclusión, las cifras de la ONPE muestran una posible segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El país queda atento a la proclamación oficial del JNE, que definirá el escenario final del balotaje.