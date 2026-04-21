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Piero Corvetto renuncia como jefe de la ONPE: JNJ acepta dimisión y mantendrá investigaciones en curso

En una sesión extraordinaria, la Junta Nacional de Justicia oficializó la salida de Piero Corvetto como jefe de la ONPE tras los eventos registrados en los comicios del 12 de abril de 2026.

Piero Corvetto renuncia como jefe de la ONPE.
Piero Corvetto renuncia como jefe de la ONPE. (Difusión)
21/04/2026

El panorama político y electoral del país ha dado un giro significativo este martes 21 de abril. A través de un comunicado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que aceptó la renuncia de Piero Corvetto al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Elecciones (ONPE).

Comunicado de la JNJ sobre renuncia de Corvetto

Según detalla el documento institucional, la dimisión de Piero Corvetto fue presentada formalmente en la fecha, lo que motivó una reacción inmediata por parte de la alta dirección de la JNJ. Ante la gravedad de la situación, la Presidencia de la JNJ convocó de manera urgente a un Pleno extraordinario.

Tras una etapa de deliberación, la JNJ acordó por unanimidad aceptar la renuncia de Piero Corvetto. Asimismo, comunicaron este acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) y la ONPE para los fines de ley.

La JNJ también subrayó que el organismo autónomo continuará con la investigación preliminar seguida al exfuncionario por los hechos de público conocimiento ocurridos durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026. Este proceso busca determinar si existieron irregularidades, omisiones o faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

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Jornada electoral del 12 de abril

La jornada electoral del 12 de abril de 2026 estuvo marcada por diversas controversias que han puesto en duda la transparencia de los procesos ejecutados por la ONPE bajo el mando de Piero Corvetto. Como se recuerda, ocurrieron demoras en la entrega del material electoral y, en consecuencia, 211 mesas de sufragio no fueron instaladas en Lima Sur.

En ese contexto, la ONPE culpó a la empresa Galaga de las fallas logísticas durante la jornada electoral. La ciudadanía permanece atenta al desarrollo de las investigaciones preliminares, las cuales serán determinantes para esclarecer lo ocurrido el 12 de abril y fortalecer la confianza en las instituciones de cara al futuro.

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Finalmente en su comunicado, la Junta Nacional de Justicia, en su rol de ente supervisor de los jefes de los organismos electorales, reafirmó su compromiso con la institucionalidad democrática. El comunicado subraya que todas las actuaciones futuras se regirán bajo el estricto respeto al debido proceso y el mandato constitucional.

En resumen, Piero Corvetto presentó su renuncia como titular de la ONPE. Sin embargo, la aceptación de su dimisión no lo exime de las responsabilidades administrativas que la Junta Nacional de Justicia determine tras las investigaciones en curso.

Temas relacionados comunicado Elecciones 2026 Junta Nacional de Justicia ONPE Piero Corvetto

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