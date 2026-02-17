Congreso aprueba censurar a José Jerí y deja de ser presidente de la República

El Congreso de la República aprobó este martes la censura del presidente interino José Jerí en una sesión extraordinaria realizada en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión. El hemiciclo permanece cerrado debido a trabajos vinculados al proceso de implementación de la futura bicameralidad, por lo que el Parlamento trasladó la sesión a ese recinto alterno.

Congreso censura al presidente interino José Jerí

Jerí asumió la jefatura del Estado en octubre pasado, luego de la destitución de Dina Boluarte (2022-2025). Sin embargo, su mandato se interrumpió apenas cuatro meses después, en medio de investigaciones y una creciente presión política que debilitó su respaldo en el Legislativo.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Congreso aprobó la censura del mandatario a pocas semanas de las elecciones. Antes de la votación final, el Pleno decidió omitir el debate con 84 votos a favor, 3 en contra y una abstención. De esa manera, los legisladores pasaron directamente a la votación que definió su salida.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el Parlamento elegirá al nuevo mandatario en la próxima sesión, programada para este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas.

Las controversias que precipitaron su salida

El episodio que marcó un punto de quiebre fue el denominado "Chifagate". El caso reveló reuniones no registradas entre el presidente y el empresario chino Zhihua Yang. Estos encuentros se realizaron fuera de la agenda oficial y sin comunicación pública, lo que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

Jerí admitió errores y ofreció disculpas públicas, en especial por asistir a una de esas reuniones encapuchado y sin registro formal. Pese a ello, el Congreso activó mecanismos de control. La Comisión de Fiscalización solicitó explicaciones y la Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias, lo que debilitó aún más su permanencia en el cargo.

Las críticas no se limitaron al "Chifagate". Durante su etapa como congresista, Jerí enfrentó denuncias por supuestos cobros irregulares para favorecer proyectos desde la Comisión de Presupuesto que presidió. Aunque no recibió sentencias firmes, esos antecedentes afectaron su imagen pública.

Además, una denuncia por violación sexual presentada en 2025, archivada por falta de pruebas, generó rechazo en diversos sectores y abrió el debate sobre los estándares éticos que debe cumplir quien ejerce la presidencia.

Las revelaciones más recientes agravaron el escenario. Informes periodísticos señalaron contrataciones estatales de mujeres tras reuniones nocturnas en Palacio de Gobierno. Estos hechos motivaron investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía por presuntos delitos contra la administración pública.

La censura de José Jerí abre otro capítulo de inestabilidad política en el país. En solo cuatro meses, el presidente interino pasó de asumir el cargo tras una destitución a enfrentar su propia salida por decisión del Congreso. Ahora, el Parlamento deberá elegir a su sucesor en un escenario electoral complejo.